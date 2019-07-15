РФ выразила обеспокоенность репатриацией воевавших в Ираке боевиков ИГ

Москва, 15 июля. Россия обеспокоена нерешенной проблемой репатриации террористов группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), воевавших в Ираке, в страны их происхождения. Об этом заявил заместитель постпреда России при ООН Владимир Кузьмин.

Кузьмин отметил работу следственный группы под руководством специального советника генсека всемирной организации Карима Асада Ахмада Хана. Группа занимается сбором доказательств преступлений, совершенных группировкой в Ираке.

«С удовлетворением отмечаем, что группа приступила к практической работе на земле и вплотную занялась документированием улик в Ираке», — заявил Кузьмин.

Дипломат выразил надежду, что в ближайшее время власти Ирака начнут судебные процессы над террористами. При этом Кузьмин призвал не сваливать все судебные процессы на Багдад.

«В этой связи мы обеспокоены нерешенностью проблемы репатриации иностранных террористов-боевиков в страны их происхождения и привлечения их к ответственности», — добавил Кузьмин.

Заместитель постпреда России при ООН призвал Хана не поддаваться политико-юридическим соблазнам и строго следовать ключевому мандату резолюции о следственной группе.

Вооруженный конфликт в Сирии и части Ирака разгорелся в 2011 году. Правительственные войска страны к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы ИГ1 на территории Сирии были были разбиты при содействии российских военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.