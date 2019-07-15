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Вакарчук предложил сажать переговорщиков с Россией на 15 лет

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Вакарчук предложил сажать переговорщиков с Россией на 15 лет

Киев, 15 июля. Солист группы «Океан Эльзы» и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук предложил сажать в тюрьму на 15 лет переговорщиков, не уполномоченных государством.

Музыкант отметил, что в США с 1799 года существует «акт Логана». Документ предусматривает уголовную ответственность за переговоры со странами, с которыми США официально находятся в конфликте.

«Мы предлагаем подобный по духу и содержанию закон. Его полное название будет «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрета сепаратистских переговоров с представителями государства-агрессора», — приводит слова Вакарчука Liga.net.

По словам музыканта, он считает необходимым внести изменения в уголовный кодекс в статью «госизмена». Вакарчук предложил ввести наказание в виде тюремного заключения сроком на 13–15 лет.

Поводом для заявления Вакарчука стали переговоры председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука, сопредседателей партии Вадима Рабиновича и Юрия Бойко, а также члена политсовета партии Тараса Козака с российским премьером Дмитрием Медведевым. В ходе встречи стороны обсудили ситуацию в Донбассе и газовые вопросы.

С 2014 года на юго-востоке Украины продолжается гражданская война. Киев начал силовую операцию против жителей некоторых регионов Донбасса — нынешних ДНР и ЛНР — которые отказались признать новое руководство страны, пришедшее к власти в результате госпереворота.

Для урегулирования конфликта были приняты минские соглашения, которые определили шаги по деэскалации войны. Тем не менее подразделения ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по окраинам населенных пунктов республик Донбасса.

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