Экс-помощник Яшина рассказал об использовании админресурса во время избирательной кампании

Москва, 15 июля. Экс-помощник главы Красносельского округа Ильи Яшина Михаил Конев обвинил депутата в использовании служебных полномочий в личных целях. Яшин на сайте администрации округа опубликовал ссылки на личные сайты.

Конев напомнил о существовании сайта Красносельского округа, который финансируется на деньги налогоплательщиков. В правой верхней части есть ссылки на социальные сети округа. Если перейти на YouTube Красносельского округа с главной страницы, то ссылка ведет на канал с несколькими видео с заседаний депутатов и встреч с москвичами.

Если же кликнуть на YouTube-канал с другой страницы, то ссылка ведет на личную страницу Яшина на ресурсе, где тот публикует «расследования» и призывы выйти зарегистрировать его в качестве кандидата.

Конев подчеркнул, что после ухода из команды депутата и начале собственной избирательной кампании, ему поступают оскорбления и угрозы расправы.

«Сторонники Яшина обвиняют меня во всех грехах, желают сдохнуть и даже просят отменить выборы», — отметил Конев.

Избирательная комиссия в понедельник, 15 июля, официально сняла Яшина с выборов по двум причинам. Первая: брак подписей превысил допустимый порог. Вторая: депутат использовал админресурс в избирательной кампании.

Придя на очередной несанкционированный митинг на Трубной площади в Москве, Яшин рассказал о снятии своей кандидатуры пришедшим. Он сделал вид, что не понял, о чем именно шла речь при его снятии.