Оппозиция вовлекла детей в незаконный митинг на Трубной площади

Москва, 15 июля. Оппозиционные кандидаты в депутаты Московской городской думы поставили под угрозу жизнь и здоровье несовершеннолентних, которых вовлекли в несанкционированную протестную акцию на Трубной площади. Снимок с ребенком опубликовал в своем Twitter один из митингующих – Даниил Холодный, который работает в штабе так называемого «Фонда борьбы с коррупцией».

Оппозиционеры, которых сотрудники МВД и Мосгоризбиркома уличили в подделке подписей, поданных ими для регистрации, организовали вторую протестную акцию на площади рядом со станцией метро «Трубная». Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Иван Жданов заявили, что московские власти якобы «не дают им принимать участие в выборах», пишет Nation News.

Незаконный митинг на Трубной площади сопровождался агрессивным скандированием лозунгов, а провокаторы разбрасывали дымовые шашки. В этой нездоровой обстановке были замечены и дети, которых оппозиционеры привели на акцию.

Отметим, что участие в таких мероприятиях представляет опасность для несовершеннолетних, а также наказывается согласно статье 20.2 КоАП РФ.

Напомним, выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Желающие получить должность депутата в столичном парламенте отдали бланки с подписями электората в избирком для проверки. Уже стали известны первые результаты работы комиссии, которые спровоцировали волну недовольства среди тех, чьи подписи забраковали. Отказом ответили 12 кандидатам из-за слишком высокого процента поддельных подписей. Особенно бурной реакцией отличилась юрист ФБК Соболь.

Она и другие оппозиционеры накануне провели несанкционированный митинг у здания Мосгоризбиркома. Встреча не прошла гладко, оппозиция начала призывать сторонников к провокационным действиям. Полицейские вынуждены были отреагировать на правонарушения. Они старались действовать с кандидатами максимально корректно, однако Соболь сама напала на одного из правоохранителей.

Поводом для проведения незаконной акции у здания Московской городской избирательной комиссии стал отказ регистрировать Соболь в качестве кандидата. Оказалось, что юрист ФБК не постеснялась прибегнуть к незаконным методам в борьбе за депутатское кресло. 14,67% подписей, собранных ею, были признаны недействительными, при этом законом допускается только 10% брака.

В подписных листах Соболь обнаружили «мертвые души». Юрист ФБК, как оказалось, присваивала себе данные умерших людей, меняя даты их рождения, чтобы скрыть от комиссии ложь. Уличил детали схемы рисовки подписей за Соболь член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло, который опубликовал несколько расследований и о других навальнистах.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на одной из московских съемных квартир целую «фабрику поддельных подписей». Выяснилось, что трое квартирантов «рисовали» подписи за кандидата в депутаты Мосгордумы Соболь и других политиков, участвующих в избирательной кампании в столичный парламент. Об этом свидетельствовали разбросанные подписные листы и агитационные материалы.