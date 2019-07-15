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Самолет компании «Победа» экстренно вернулся в аэропорт из-за задымления в двигателе

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Самолет компании «Победа» экстренно вернулся в аэропорт из-за задымления в двигателе

Санкт-Петербург, 15 июля. Самолет рейса Казань — Санкт-Петербург авиакомпании «Победа» прервал полет и экстренно вернулся в столицу Татарстана, сообщил Федеральному агентству новостей источник в экстренных службах. 

Рейс DP548 авиакомпании «Победа» вылетел вечером в понедельник в Санкт-Петербург. Однако, как следует из данных Flightradar24, экипаж передал сигнал 7700. Это значит, что на борту произошла нештатная ситуация.

Как сообщил источник «Народных новостей», самолет вернулся в аэропорт вылета из-за задымления в левом двигателе самолета. Открытого горения не было. Приземление прошло в штатном режиме. В 21.20 по московскому времени все пассажиры вышли из салона самолета. 

Пассажиры в настоящее время находятся в зале ожидания. Никто из них не пострадал.

Самолет компании «Победа» экстренно вернулся в аэропорт из-за задымления в двигателе

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