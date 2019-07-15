Минтруд прокомментировал сообщения о продлении заморозки накопительной части пенсии

Москва, 15 июля. В Минтруда прокомментировали сообщения о возможном продлении заморозки формирования средств пенсионных накоплений за счет отчислений от страховых взносов в ПФР.

В понедельник в СМИ появилась информация о том, что в материалах к характеристикам бюджета Пенсионного фонда России сообщалось, что правительство РФ продлило заморозку накопительной части пенсии до 2022 года включительно.

В ведомстве РИА Новости уточнили, что в материалах к основным характеристикам бюджета Пенсионного фонда РФ содержится предложение о продлении моратория на 2022 год. Однако окончательно «бюджет ПФР будет сверстан с учетом наличия или отсутствия соответствующего законопроекта Минфина России».

В Минтруда также добавили, что вопросы о разработке проекта федерального закона о продлении моратория на 2022 год нужно направлять в Минфин.

Напомним, с 2014 года отчисления россиян в размере 6% в накопительную часть пенсии направляются на выплаты нынешним пенсионерам. До введения этой нормы граждане могли распоряжаться данными суммами по своему усмотрению: отчисления можно было направить на формирование своих пенсионных накоплений или передать в страховую часть.

В 2017 году «заморозку» накопительной пенсии продлили до 2020 года, в 2018 — до 2021 года. По словам министра труда и соцзащиты РФ Максима Топилина, бюджет, благодаря «заморозке» накопительной части пенсий, сэкономил почти два триллиона рублей.

Отметим, 1 мая ПФР и региональные органы соцзащиты населения произвели перерасчет социальных доплат к страховым пенсиям неработающих граждан. В соответствии с законом, подписанным президентом Владимиром Путиным 1 апреля, с 1 января 2019 года доходы неработающих пенсионеров, включающие в себя пенсии, соцвыплаты и некоторые другие меры господдержки, сначала должны доводиться социальной доплатой до величины прожиточного минимума пенсионеров в регионе, а затем повышаться на суммы проведенных индексаций.