Украина продлила запрет на ввоз в страну товаров из России

Киев, 15 июля. Власти Украины внесли поправки в постановление о запрете на ввоз товаров из России в страну, продлив его действие до 31 декабря следующего года. Соответствующий документ размещен на сайте правительства государства.

«В пункте 1 слова и цифры «до 31 декабря 2019» заменить словами «до 31 декабря 2020 года», — говорится в тексте документа.

Постановление украинского кабмина вступает в силу в день опубликования. Документ дополнен положением, согласно которому ввоз в страну товаров и их таможенное оформление возможны лишь на сумму предоплаты, уже сделанной со стороны Украины.

Напомним, Россия приостановила действие договора о зоне свободной торговли с Украиной 1 января 2016 года. Такое решение Москва приняла в целях защиты своих экономических интересов в связи со вступлением силу экономического раздела Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. С начала 2016 года на Украину также было распространено продовольственное эмбарго, введенное правительством России в ответ на санкции европейских стран.

Украина в 2016 году запретила ввозить на свою территорию некоторые товары из России. Позже Киев несколько раз расширял перечень российской продукции, на которую распространяются ограничения. В санкционный список попали рыба, мясо и мясные продукты, сыры плавленые, молочные продукты, чай, кондитерские изделия, кофе, зерно и другие товары.

Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире одного из украинских телеканалов признал, что Киев не может полностью прекратить экономические отношения с Россией. Он подчеркнул, что в таких отраслях, как энергетика, процент поставок из РФ очень большой. Герус добавил, что нефтепродукты из Белоруссии и прибалтийских стран также изготовлены из российской нефти.