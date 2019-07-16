Сирия, 16 июля. «Спящие ячейки» ИГ1 совершили вылазки в зонах контроля SDF**** в Дейр-эз-Зоре и Ракке. ВС Турции и курды продолжают стягивать силы в приграничные районы. ВКС РФ нейтрализовали 12 боевиков на севере Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: уничтожили 12 джихадистов «Джейш Аль-Иззы» в северной части Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли ответный огонь по укрепрайонам боевиков на западе Алеппо; арестовали террористов ИГ в городе Буркус на востоке Дейр-эз-Зора.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): обменивалась ударами с курдами недалеко от Тель-Рифата на севере Алеппо.

«Исламское государство»1: заявило о своей причастности к установке СВУ в городе Ас-Сувар северо-восточнее Дейр-эз-Зора; подозревается в организации двух взрывов в Дейр-эз-Зоре; обвиняется в совершении вылазки в предместьях Ракки.

Курды: провели аресты в Ракке в рамках принудительной мобилизации.

ВС Турции: уничтожили трех членов РПК на севере Ирака; продолжили стягивать силы к границе с САР в Хасаке.

Соединенные Штаты: провели разведывательные вылеты у сирийско-турецкой границы в Хасаке.

Провинция Алеппо

В Северном Алеппо в минувшие сутки вспыхнули столкновения между «Демократическими силами Сирии» (SDF) и боевиками исламистских бандформирований. Согласно данным Twitter-канала (baladinetwork), сперва отмечались перестрелки в районе Тель-Рифата, позднее противоборствующие стороны также обменивались ударами у аэропорта «Меннах» и населенного пункта Айн-Дакна. О потерях в живой силе или технике до сих пор ничего не известно.

Между тем административный центр региона вновь подвергся обстрелу боевиков. Интернет-портал Aleppo Media Center передавал, что исламисты ударили по кварталу Новый Алеппо, в результате чего были убиты пять гражданских лиц. В качестве ответных действий правительственные войска открыли огонь по местам базирования радикалов недалеко от населенных пунктов Тель Баджир, Джазрайя, Халса, Аль-Эйс, Аль-Хумейра, Хайян, Хрейтан и Кафр-Хамра, сообщал на своей странице в сети Twitter военный источник (OGNreports).

После полудня произошел взрыв в занимаемом протурецкими исламистами городе Аль-Баб. Telegram-канал (NovostiDamask) передавал, что СВУ было заложено в грузовике, прибывшем из города Ар-Раи. Предполагается, что ответственность за установку бомбы лежит на курдских радикалах, осуществляющих подпольную деятельность в районах, оккупированных поддерживаемыми Турцией джихадистами.

Провинция Дейр-эз-Зор

Новые вылазки «спящих ячеек» «Исламского государства» произошли на контролируемых курдами территориях провинции. Медиапорталы, связанные с ИГИЛ1, заявили о причастности террористов к организации взрыва в городе Ас-Сувар, который привел к гибели двух членов «демократической армии». Также джихадисты подозреваются в установке бомбы вблизи Дибана юго-восточнее Дейр-эз-Зора. Отмечалось, что целью атаки был патрульный автомобиль SDF, однако курдам удалось избежать жертв. Кроме того, поступали сведения о взрыве мотоцикла на северо-востоке от административного центра региона, который обернулся гибелью двух гражданских лиц.

Между тем военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) провели обыски в населенном пункте Букрус, в ходе которых были задержаны несколько боевиков террористической группировки, передавал военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24).

Во второй половине дня стало известно о бегстве нескольких молодых людей из оккупированных курдами районов для вступления в ряды проасадовских ополченческих формирований, действующих в юго-восточной части Дейр-эз-Зора в районе города Абу-Кемаль. Отмечалось, что поводом к этому послужили аресты, проводимые курдскими радикалами за уклонение от принудительной службы. Об этом сообщал интернет-портал Orient-News.

Провинция Ракка

В Ракке были обнаружены новые тела жертв авианалетов ВВС возглавляемого США международного альянса, проводившихся во время операции по захвату города. Согласно сведениям новостного портала Halab Today TV, трупы женщины и двоих детей были извлечены из-под обломков здания в квартале Аль-Джумайли, которое было разрушено в ходе бомбардировок западной коалиции.

Очередной взрыв произошел в районе города Айн-Исса, в результате чего один ребенок погиб, еще один был ранен. Отмечалось, что бомба была установлена боевиками «Исламского государства» перед отступлением. По данным медиапортала Baladi-News, инженерные отряды курдов до сих пор медлят с разминированием захваченных территорий ввиду отсутствия полномочий на действия обособленно от сил западной коалиции. Еще один подросток погиб в лагере для беженцев неподалеку. По данным агентства новостей Al Manar News, ребенок скончался, не получив необходимой медицинской помощи.

В провинции вновь прошли задержания мирных жителей в рамках принудительной мобилизации. Курды арестовали четырех гражданских лиц в населенном пункте Ханиз в северной части региона. Предполагается, что «демократические силы» активизировали набор призывников в свои ряды, опасаясь возможного наступления турецких вооруженных сил, которые стягивают войска к границе САР.

Во второй половине дня вылазка неизвестных произошла в предместьях Ракки. Согласно информации агентства новостей Al Manar News, пять человек пострадали в результате взрыва бомбы и ручной гранаты в поселении Аль-Калата. В установке СВУ подозреваются боевики подпольных групп ИГИЛ.

Провинция Хама

В северной части Хамы накануне вновь отмечались взаимные обстрелы между правительственными войсками и джихадистами вооруженной оппозиции, выступающими на стороне «Джебхат Ан-Нусры»1***. Согласно данным Twitter-канала (OGNreports), под огнем оказались военные объекты джихадистов в районе населенных пунктов Зайзун и Халфайя, а также на подступах к Аль-Латамине. В то же время боевые вылеты в зонах контроля боевиков провели ВКС РФ. Авиаударам подверглись позиции джихадистов вблизи города Тель-Малах, что привело к ликвидации 12 членов протурецкого формирования «Джейш Аль-Изза», передавал на своей странице в Twitter военный источник (Bosni94).

Провинция Хасака

В течение дня Турция и «Демократические силы Сирии» (SDF) продолжили наращивать боевую мощь на границе. Как передавал Twitter-канал (EuphratesPost), курды перебросили подкрепления к пограничному городу Рас Аль-Айн, тогда как Анкара направила свои подразделения на юг провинции Шанлыурфа. Между тем разведывательные вылеты в приграничной зоне осуществили американские ВВС, отмечал на своей странице в Twitter военный источник (RojavaNetwork).

Стало известно о масштабных пожарах на сельскохозяйственных землях недалеко от административного центра провинции. Новостное агентство Orient-News передавало, что огонь достиг жилых районов в пригородах Хасаки, в результате чего погибли две женщины и пострадал ребенок.

Во второй половине дня поступили сведения о том, что над курдским лагерем для беженцев «Аль-Хол» был поднят флаг «Исламского государства». Предполагается, что к этому имеют отношение члены семей террористов, которые также пребывают здесь. Напомним, недавно стало известно о том, что одна из жен боевиков совершила вооруженное нападение на курдского бойца, ударив его ножом.

Ирак

Турецкие вооруженные силы продолжили столкновения с курдами в северной части Ирака в рамках операции «Коготь», о начале которой стало известно 27 мая. Согласно данным информационного агентства Anadolu Agency, в ходе развернувшегося противостояния были нейтрализованы три курдских радикала, действующие в составе группировки Рабочая партия Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической.

Тем временем правительственные войска продолжили вести поиски «спящих ячеек» ИГИЛ в провинции Салах Эд-Дин, в ходе которых, как передавало информагентство Iraqi News, были ликвидированы восемь джихадистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.