Сирия, 15 июля. Турки демонтируют участок бетонной стены на границе с Раккой. ВС Ирака ликвидировали восемь террористов ИГ1 в провинции Салах Эд-Дин. Над лагерем «Аль-Хол» в Хасаке был поднят флаг ИГИЛ1, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли авиаудары по укрепрайонам исламистов в северной части Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись обстрелам джихадистов на окраине Алеппо.

Курды: продолжают вести перестрелки с протурецкими боевиками в северной части Алеппо; проводят аресты гражданских лиц в Хасаке.

Соединенные Штаты: задействовали беспилотники в районе Манбиджа на северо-востоке Алеппо.

ВС Турции: демонтируют участок стены на границе с Раккой.

ВС Ирака: уничтожили восемь террористов ИГ в провинции Салах Эд-Дин.

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Twitter (NotWoofers) сообщает о том, что вблизи сирийско-турецкой границы в районе Манбиджа были замечены американские беспилотники. Предполагается, что дроны выполняли разведывательную миссию, осуществляя наблюдение за деятельностью турецких военнослужащих в приграничной зоне. Напомним, в последние несколько дней турки активизировали переброску дополнительных подразделений к границам САР.

Между тем исламисты вооруженной оппозиции, отряды которых дислоцируются в западной части провинции, не перестают провоцировать столкновения с правительственными войсками. Как передает Twitter-канал (Caki_), боевики снова нанесли удары по городу Алеппо. На этот раз под огнем оказался район Аш-Шахба. Информация о возможных жертвах среди местных жителей пока уточняется.

В то же время не прекращаются перестрелки между курдами и поддерживаемыми Анкарой бандформированиями в районе Тель-Рифата, передает на своей странице в Twitter военный источник (thomelbyy). Никаких сведений о потерях сторон в живой силе или военной технике не поступало.

Провинция Ракка

Поступают данные о том, что турки демонтируют бетонную стену на границе с Сирийской Арабской Республикой (САР). На данный момент был разобран ее участок недалеко от города Тель-Абьяд, передает интернет-портал Masar Press Agency. О причинах подобных действий не сообщается. Некоторые курдские активисты полагают, что Анкара готовится к началу полномасштабного наступления, о намерении приступить к которому турецкие власти неоднократно заявляли ранее. В пользу данного предположения также свидетельствует факт передислокации подкреплений в приграничные с САР районы.

Провинция Хама

В северной части Хамы продолжают осуществлять боевые вылеты российские военные самолеты. Согласно информации новостного портала Step News Agency, ВКС РФ нанесли несколько точечных авиаударов по фортификационным сооружениям террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» и союзных ей группировок в окрестностях населенных пунктов Аз-Закят, Хасрая и Тель Малах в северо-западной части провинции. Также Twitter-канал (baladinetwork) сообщает о воздушной атаке в районе города Кафр-Зета к северу от административного центра региона. Данные о нанесенном боевикам уроне в настоящий момент выясняются. Напомним, в первой половине дня под огнем российской авиации были ликвидированы 12 исламистов формирования «Джейш Аль-Изза».

Провинция Хасака

Информационное агентство Al Nour сообщает о том, что курдские радикалы возобновили аресты гражданских лиц в Хасаке. Рейды состоялись в городе Камышлы на севере региона. В течение последних двух дней сотрудниками так называемой милиции «Асайиш» были задержаны по меньшей мере десять человек, в том числе женщины. Отмечается, что к востоку от Камышлы в деревне Кахтания курды также взяли под стражу семью из трех человек. О причинах ареста гражданских лиц ничего не известно.

Тем временем поступила информация о том, что беженцы, проживающие в лагере «Аль-Хол», подконтрольном «Демократическим силам Сирии»**** (SDF), подняли флаг «Исламского государства»1 над пунктом временного размещения, сообщает Telegram-канал (kafel20). По предварительным данным, ответственность за это несут члены семей террористов, которые также содержатся в лагере.

Ирак

Иракские военнослужащие продолжают военную операцию, направленную на выявление и ликвидацию так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Новостной портал Iraqi News сообщает о том, что в ходе обысков, проведенных в пустынных районах провинции Салах Эд-Дин, удалось ликвидировать восемь боевиков террористической группировки. Отмечается, что поддержку правительственным войскам Ирака оказывали военные самолеты международной коалиции, осуществлявшие разведывательные вылеты. При этом в настоящий момент ведется преследование еще одной группы террористов. Напомним, в безлюдных областях страны Ирака до сих пор скрываются боевики, ведущие подпольную террористическую деятельность.

1 Организация запрещена на территории РФ.