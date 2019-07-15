Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

«Белые лебеди» ВКС РФ подняли в небо истребители трех стран

320
0 Оставить комментарий

«Белые лебеди» ВКС РФ подняли в небо истребители трех стран

Москва, 15 июля. Российские стратегические ракетоносцы Ту-160, прозванные летчиками «Белыми лебедями», провели патрулирование над Балтийским морем. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

По данным военного ведомства, полет двух Ту-160 продолжался на протяжении более семи часов. 

«На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции», — говорится в сообщении министерства.

После того, как поставленная задача была выполнена, самолеты ВКС РФ вернулись на аэродромы базирования.

Как отметили в ВВС Финляндии, нарушения воздушной границы страны не произошло. Для опознания российских самолетов были подняты в небо истребители трех государств.

В Минобороны РФ не раз подчеркивали, самолеты дальней авиации ВКС регулярно выполняют полеты над нейтральными водами. Все подобные патрулирования проводятся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее руководитель российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил, что итальянские и британские военнослужащие выполнят с 15 по 19 июля совместный наблюдательный полет на Российской Федерацией и Белоруссией в рамках Договора по открытому небу. По его словам, российские специалисты на борту будут следить за соблюдением вектора полета и применением предусмотренными соглашением приборами наблюдения.

infox - new
Источник: Twitter
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров