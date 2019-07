«Белые лебеди» ВКС РФ подняли в небо истребители трех стран

Москва, 15 июля. Российские стратегические ракетоносцы Ту-160, прозванные летчиками «Белыми лебедями», провели патрулирование над Балтийским морем. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

По данным военного ведомства, полет двух Ту-160 продолжался на протяжении более семи часов.

После того, как поставленная задача была выполнена, самолеты ВКС РФ вернулись на аэродромы базирования.

Как отметили в ВВС Финляндии, нарушения воздушной границы страны не произошло. Для опознания российских самолетов были подняты в небо истребители трех государств.

Finnish Air Force F/A-18s on #QRA were scrambled on 15 July to identify Russian Tu-160, A-50 and Su-35 aircraft in international airspace above the Gulf of Finland and the northern part of the Baltic Sea. The airspace of Finland was not violated. #FINAF #readiness pic.twitter.com/uCt3GNO8YO