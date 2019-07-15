«Белые лебеди» ВКС РФ подняли в небо истребители трех стран

Москва, 15 июля. Российские стратегические ракетоносцы Ту-160, прозванные летчиками «Белыми лебедями», провели патрулирование над Балтийским морем. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

По данным военного ведомства, полет двух Ту-160 продолжался на протяжении более семи часов.

«На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции», — говорится в сообщении министерства.

После того, как поставленная задача была выполнена, самолеты ВКС РФ вернулись на аэродромы базирования.

Как отметили в ВВС Финляндии, нарушения воздушной границы страны не произошло. Для опознания российских самолетов были подняты в небо истребители трех государств.

Finnish Air Force F/A-18s on #QRA were scrambled on 15 July to identify Russian Tu-160, A-50 and Su-35 aircraft in international airspace above the Gulf of Finland and the northern part of the Baltic Sea. The airspace of Finland was not violated. #FINAF #readiness pic.twitter.com/uCt3GNO8YO — Ilmavoimat (@FinnishAirForce) 15 июля 2019 г.

В Минобороны РФ не раз подчеркивали, самолеты дальней авиации ВКС регулярно выполняют полеты над нейтральными водами. Все подобные патрулирования проводятся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее руководитель российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил, что итальянские и британские военнослужащие выполнят с 15 по 19 июля совместный наблюдательный полет на Российской Федерацией и Белоруссией в рамках Договора по открытому небу. По его словам, российские специалисты на борту будут следить за соблюдением вектора полета и применением предусмотренными соглашением приборами наблюдения.