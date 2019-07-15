В МИД России ответили на призыв Евросоюза о сохранении ДРСМД

Москва, 15 июля. В министерстве иностранных дел России прокомментировали заявление Евросоюза о необходимости сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини выступила с заявлением, в котором призвала Россию «немедленно принять серьезные и транспарентные действия» для сохранения ДРСМД.

В министерстве иностранных дел России отметили, что заявление главы дипломатии ЕС было сделано за три недели до завершения процедуры по выходу из ДРСМД, которая была инициирована Соединенными Штатами. Запоздалое заявление Евросоюза дает основание полагать, что Брюссель не осознает негативных последствий для безопасности ЕС, которые последуют в результате выхода США из ДРСМД. В МИД РФ также добавили, что заявление ЕС сделано «для галочки» и преследует исключительно пропагандистские цели.

«На деле страны Евросоюза безропотно выполняют установку США на отказ от предложенных Россией реалистичных мер по снятию встречных претензий в контексте ДРСМД на основе взаимной транспарентности», — говорится в заявлении МИД РФ.

Напомним, в октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен выйти из ДРСМД. При этом глава Белого дома обвинил Россию в «нарушении соглашения».

В свою очередь президент РФ Владимир Путин назвал голословными обвинения американской стороны, отметив, что заявление Трампа является предлогом для выхода Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Российский лидер также добавил, что именно США нарушили договор, разместив пусковые установки американской системы противоракетной обороны на территории Румынии.

В начале 2019 года Россия объявила о приостановке соблюдения своих обязательств по ДРСМД в ответ на аналогичные действия Вашингтона. В июле Владимир Путин подписал закон о приостановке выполнения ДРСМД.