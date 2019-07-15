Провокаторы кинули в толпу дымовую шашку на акции в Москве

Москва, 15 июля. На митинге на Трубной площади в Москве оппозиция устроила провокацию: в толпу полетела дымовая шашка.

Как сообщили Федеральному агентству новостей очевидцы, «оппозиция устроила провокацию на митинге, подвергнув жизни людей опасности». Речь идет о дымовой шашке, которую кто-то бросил в толпу. Люди идут с Трубной площади в парк.

Ранее стало известно, что Мосгоризбирком отказал 12 кандидатам в регистрации на выборы в Мосгордуму из-за того, что процент поддельных подписей в пользу этих кандидатов превысил допустимый порог. Среди них: Любовь Соболь, Дмитрий Гудков и Иван Жданов.

Несмотря на доказательства подделки подписей в пользу Соболь, соратница блогера Алексея Навального решила прибегнуть к классическим методам оппозиционеров: выйти на улицы на незаконный митинг. В воскресенье митингующие собрались на несанкционированную акцию в Новопушкинском сквере. Место оказалось слишком тихим, и тогда провокаторы решили сместиться к мэрии, которая, к слову, в выходные не работает.

При этом Соболь напала на сотрудника полиции во время незаконного митинга в Москве. Инцидент попал на видео.

После бесцельного блуждания по столице провокаторы решили устроить лагерь возле здания Мосгоризбиркома. В понедельник митинги продолжились.