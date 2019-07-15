Яшин воспользовался служебным положением в борьбе за кресло в Мосгордуме

Москва, 15 июля. Сторонник скандально известного блогера Алексея Навального Илья Яшин воспользовался служебным положением и опубликовал ссылку на свои видео с предвыборной агитацией прямо на сайте муниципалитета Красносельский, который он возглавляет.

В роликах, ссылки на которые разместил Яшин, экс-кандидат в депутаты Мосгордумы призывал голосовать за него, рассказывал про «злую» столичную мэрию и «недобросовестных» конкурентов. При этом опубликованы они на сайте, где, очевидно, должна быть информация о деятельности муниципального совета.

На страницах сайта, отметим, запрещена любая реклама, как коммерческая, так и политическая. А создан он на средства из районного бюджета.

Об избирательной кампании Яшина в Мосгордуму известно многое. Разбежавшиеся от оппозиционера сборщики подписей уже рассказывали, как идейный подельник Навального организовал работу, недоплачивал деньги за труд, хотя сам катается на шикарном немецком Mercedes, о чем сообщали СМИ. Обманутые сборщики подписей уже устроили бунт с требованием выплатить им обещанные деньги.

Кроме того, он начал искать везде шпионов для обвинений в сливе «кампании», игнорируя тот факт, что сам допустил ошибку с оформлением подписных листов.

Бывший координатор Мещанского района Петр Проскуркин в своем Facebook рассказал, как оппозиционер организовал «фабрику» для махинаций с автографами и обманывал людей с денежными выплатами. У сотрудников избиркома вызвало подозрения большое количество подписей за Яшина, в понедельник стало известно, что его сняли с выборов в Мосгордуму из-за поддельных подписей.

Кроме того, сторонник Навального накануне провел вместе с другими оппозиционерами несанкционированный митинг у здания Мосгоризбиркома. Встреча не прошла гладко, оппозиция начала призывать сторонников к провокационным действиям. Полицейские вынуждены были отреагировать на правонарушения. Они старались действовать с кандидатами максимально корректно, однако произошли нападения на правоохранителей.