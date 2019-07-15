Генпрокуратура Украины объяснила, почему не передаст Вышинского России

Киев, 15 июля. Передача России руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского невозможна до вынесения решения суда, поскольку он является гражданином Украины, заявил украинский генпрокурор Юрий Луценко.

«Вышинский формально является гражданином Украины. Поэтому передача его России невозможна. По крайней мере, до тех пор, пока суд не вынесет решение по его делу — виновен он или нет», — цитирует слова Луценко его пресс-секретарь Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Вышинский был задержан в мае 2018 года сотрудниками СБУ в Киеве. Позднее генеральная прокуратура Украины обвинила его в государственной измене. Суд арестовал журналиста, поместив под стражу на время следственных действий. Руководитель портала РИА Новости Украина свою вину не признает, сообщал RT.

Во время одного из судебных заседаний Вышинский обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину. Он заявил, что откажется от гражданства Украины. Глава российского государства, комментируя ситуацию с Вышинским, назвал ее беспрецедентной. Он подчеркнул, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.

В понедельник Сарган заявила, что Вышинского могут отпустить после назначенного на 15 июля заседания. После этого у здания Подольского районного суда в Киеве собрался митинг националистов против освобождения журналиста. Однако заседание суда по делу журналиста вновь было перенесено, на этот раз на 19 июля.

Как сообщала «Газета.ру», уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в 2018 году резко увеличилось число правонарушений в отношении российских журналистов, которые работают за границей. По ее словам, самая острая ситуация наблюдается на Украине.