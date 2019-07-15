Суд арестовал владельца «Нового потока» Мазурова

Москва, 15 июля. Тверской суд Москвы отправил под арест на два месяца председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова.

«Удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Мазурова меру пресечения в виде содержания под стражей до 12 сентября», — приводит слова судьи Елены Булгаковой ТАСС.

Мазурова подозревают в хищении 1,8 миллиарда рублей у ПАО «Сбербанк». Против владельца «Нового потока» заведено дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», максимальный срок наказания составляет 10 лет колонии.

Следователь настаивал на заключении Мазурова под стражу, отмечая, что владелец «Нового потока» может оказывать давление на свидетелей или попытаться скрыться за рубежом. Сам Мазуров вины не признал и назвал дело «смешным».