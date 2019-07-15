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Политика

Шойгу обсудил вопросы европейской безопасности с министром обороны Франции

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Шойгу обсудил вопросы европейской безопасности с министром обороны Франции

Москва, 15 июля. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с коллегой из Франции Флоранс Парли в рамках подготовки заседания Совета сотрудничества по вопросам безопасности двух стран. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

Министры в ходе телефонной беседы обсудили ситуацию, сложившуюся в кризисных регионах мира. Шойгу и Парли также обменялись мнениями по актуальным вопросам европейской безопасности. 

«Рассмотрены текущее состояние и перспективы российско-французского взаимодействия по военной линии», — говорится в сообщении военного ведомства.

Оборонное сотрудничество Москвы и Парижа развивается во многих формах. К примеру, проходят заседания российско-французской рабочей группы по борьбе с международным терроризмом, консультации между МИД России и Франции, важную роль играют межпарламентские контакты.

Главным органом двустороннего взаимодействия в сфере обороны является Совет сотрудничества по вопросам безопасности, последнее заседание которого прошло 11 марта 2008 в Париже. В нем принял участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил о планах Москвы подключить Париж и Лондон к вопросу сокращения ядерных вооружений. По словам дипломата, Россия не может игнорировать ядерный потенциал этих стран, поэтому настаивает на многостороннем подходе к решению проблемы.

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Источник: Пресс-служба Минобороны РФ
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