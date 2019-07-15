В Nord Stream 2 отреагировали на заявления Берлина о безальтернативности российского газа

Несмотря ни на какие препятствия со стороны некоторых стран Евросоюза, затраты на строительство трубопровода «Северный поток — 2» находятся в рамках запланированного бюджета. Так Федеральному агентству новостей прокомментировали в пресс-службе швейцарской компании Nord Stream 2 AG опасения, высказанные в интервью экс-главой канцелярии федерального канцлера Рональда Пофалла.

По мнению немецкого экс-министра по особым поручениям, многочисленные преграды в виде формальных требований способны увеличить «траты на строительство и эксплуатацию» газопровода.

«Мы не спекулируем насчет [этих] требований, — сообщил официальный представитель Nord Stream 2 AG Штеффан Хартманн. — Наши расходы [на строительство] находятся в рамках бюджета».

Кроме того, в компании-операторе морского газопровода обратили внимание на заявление из Берлина о том, что в связи с планами к 2038 году отказаться от использования угля в производстве электроэнергии у Германии фактически не останется другой альтернативы, кроме российского газа из «Северного потока — 2».

По словам Хартманна, в Nord Stream 2 AG не делали собственных оценок по влиянию отказа Германии от угля на потребление газа, но внимательно следят за оценками ведущих аналитических агентств немецкого газового рынка. В ответ на запрос ФАН компания-оператор «Северного потока — 2» предоставила возможность ознакомиться с результатами нескольких независимых исследований.

По одной из экспертных оценок, к 2023 году потребление газа в Германии должно увеличиться на 10 млрд кубометров в год. По данным других аналитиков, к 2022 году дополнительное потребление газа составит порядка 7,5 млрд кубометров в год, а исследования EnerStrat Consulting говорят о росте потребности германской энергетики и промышленности в природном газе на 13,5 млрд кубометров в год.

Как ранее отмечало ФАН, противниками «Северного потока — 2» стали США и их наиболее «верные» союзники в Европе — Дания, Польша, Латвия и Литва, к которым присоединилась и Украина, не желающая лишиться доходов от транзита через свою территорию газа европейским потребителям. Вашингтон, пытаясь не потерять рынок Евросоюза для сбыта собственного природного газа, утверждает, что российский проект «вреден» энергетической безопасности ЕС. В то же время Германия, Австрия и Норвегия заинтересованы в бесперебойных поставках российского газа по доступной цене.

По предварительным планам, газопровод мощностью 55 млрд кубометров газа в год должен быть запущен в декабре нынешнего года. Москва неоднократно подчеркивала, что «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим проектом, направленным на надежное обеспечение потребителей топливом. К настоящему времени уже уложено порядка 60% от общей протяженности трубопровода.