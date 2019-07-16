В Госдуме предложили сажать «воров в законе» в одиночные камеры

Москва, 15 июля. Заместитель главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн подготовил законопроект, который регламентирует порядок содержания «воров в законе» в местах лишения свободы.

Депутат напомнил, что 1 апреля в России вступили в силу закон, направленный на борьбу с неформальной криминальной иерархией. Документ предполагает уголовное наказание для «воров в законе» в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере пяти миллионов рублей.

По мнению Хинштейна, арестованные или осужденные криминальные авторитеты должны содержаться в одиночных камерах отдельно от других лиц. Данная мера не позволит «ворам в законе» использовать свои преступные связи для координации противоправных действий. Парламентарий подчеркнул, что для криминальных авторитетов не будут создавать отдельные камеры и зоны.

«Их предлагается содержать в рамках существующих камер или участков. Но могут быть ситуации, когда свободных камер нет, кроме камер штрафных изоляторов или помещений камерного типа. Вот тогда воров в законе станет можно помещать в эти одиночки, но при этом это не будет являться наказанием», — пояснил Хинштейн.

Кроме того, парламентарий предложил ввести административный надзор за лицами, которые были осуждены за лидерство в преступной иерархии. В настоящее время административному надзору подлежат осужденные за терроризм, педофилию и другие тяжкие преступления, передает «Парламентская газета».

Напомним, 1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает наказание за организацию преступного сообщества и участие в нем. Закон ввел новую статью в Уголовный кодекс РФ, которая предполагает уголовную ответственность за лидерство в преступной иерархии.