Создатель фильма о Началовой поделился впечатлениями от паломничества на ее могилу

Продюсер фильма о жизни и творчестве певицы Юлии Началовой — музыкант, сценарист, композитор и поэт Андрей Загорский (DJ Steklov) — поделился с Федеральным агентством новостей впечатлениями от паломничества на могилу певицы.

«Это была обычная экскурсия, притом непрофессиональная, — рассказал Загорский, который ездил в специальный тур в Москву, предусматривающий посещение могилы певицы. — Мы посетили ряд исторических мест, доехали до парка «Царицыно», до Третьяковской галереи, были на Красной площади, а также на Ваганьковском кладбище и на Троекуровском кладбище (где похоронена Началова)».

Экскурсия произвела на продюсера не самое хорошее впечатление.

«Экскурсовод нес полный бред относительно места захоронения Юлии Началовой, — говорит собеседник ФАН. — Судя по всему, люди начитались нашей желтой прессы, и это оказывает влияние на экскурсоводов и на туроператоров, которые нанимают этих экскурсоводов, не профессионалов притом. Нашей группе рассказывали [на могиле Началовой]: вот сюда приходят люди, у каждого должна быть своя вера, некоторые верят, что это (посещение могилы. — Прим. ФАН) помогает. Сюда приносят воду, приносят крема, это помогает омолаживаться, исцеляться».

Загорскому кажется, что подобные туры — не очень чистоплотный бизнес на трагической истории известного человека.

«Люди несведущие, насколько я понимаю, они начитались из Интернета и делают деньги на этом», — говорит он.

Ранее родные Началовой и ее подруга и пиар-директор Анна Исаева возмущались спекуляциями вокруг смерти певицы, паломническими турами на ее могилу, торговлей «святой» землей с места погребения, попытками заряжать там воду и кремы и т. д. Тем не менее спекуляции продолжаются, появилась даже информация, что на могиле Началовой якобы замироточил крест.

Певица Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года в 38 лет от стремительно развившегося сепсиса, который привел к сердечно-легочной недостаточности. Болезнь и неожиданная смерть Началовой активно обсуждались в СМИ, высказывалось огромное количество версий и слухов. Бурное обсуждение Началовой, ее жизни и смерти, имущественного и семейного положения продолжаются сих пор.

Выход фильма «Буду рядом…» о жизни и творчестве Юлии Началовой намечен на осень. Продюсер фильма Андрей Загорский является также автором книги о скандальной героине ТВ-программ Диане Шурыгиной.