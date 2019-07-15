СК РФ начал публикацию видеодосье на виновников гибели людей в Донбассе

Москва, 15 июля. Следственный комитет РФ опубликует видео досье на всех виновных в гибели мирных граждан в результате ведения военных действий в Донбассе, сообщает пресс-служба СК РФ.

Следственный комитет напоминает, что гражданская война на востоке Украины идет уже пять лет, пять лет гибнут мирные граждане.

«По всем законам — писаным и неписаным — это преступление. Преступление перед совестью, перед человечностью. Нарушение общепризнанных норм международного права», — подчеркивается в сообщении СК РФ.

В ведомстве заверили, что следователи фиксируют все случаи покушения на жизнь мирных граждан Донбасса и устанавливают всех причастных к этим преступлениям. Не только тех, кто давал непосредственные команды стрельбы на поражение, но и тех, кто в Киеве отдавал приказы.

В СК РФ подчеркнули, что после окончания войны должен состояться суд над всеми ответственными. Ведомство на своем официальном канале в YouTube представит результаты следствия.

В понедельник, 15 июля, было опубликовано первое видео, в котором представлено досье на Анатолия Пушнякова. С начала гражданской войны в Донбассе он командовал Сухопутными войсками Украины. В нарушение минских соглашений войска под его командованием продолжали обстрелы населенных пунктов, что привело к жертвам среди мирного населения.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что уголовное дело по статьям «Применение запрещенных средств и методов ведения войны» и «Геноцид» следователи возбудили в отношении министра обороны Украины Степана Полторака, начальника Генерального штаба Министерства обороны Украины Виктора Муженко, командира Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Анатолия Пушнякова, командующего Национальной гвардией Украины Николая Балана.