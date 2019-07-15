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Пляжи Туниса закрыты для купания из-за ураганного ветра

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Пляжи Туниса закрыты для купания из-за ураганного ветра

Тунис, 15 июля. Пляжи в Тунисе закрыли для купания в связи с непогодой, запрещена также морская деятельность на всей водной территории страны. Об этом сообщил Национальный институт метеорологии африканского государства.

По его данным, пребывание на побережье Туниса в настоящее время опасно из-за разбушевавшихся ураганных ветров. Их скорость в непосредственной близости от берега может достигать 70 километров в час.

По прогнозам метеорологов, погода со временем ухудшится, в Тунис придут дожди с понижением температуры воздуха. Впоследствии, как ожидается, температура вернется к нормальным для летнего периода значениям.

Пляжи Туниса закрыты для купания из-за ураганного ветра

Ранее портал TourDom.ru провел опрос среди российских туристов, который выявил, что 66% респондентов готовы поехать в Тунис, если появится выгодное предложение, несмотря на высокую вероятность терактов и предупреждения МИД РФ.

Ведущий научный сотрудник МГИМО Юрий Зинин предупредил, что заманчивые предложения провести отпуск в этой африканской стране несут в себе смертельную опасность из-за повышенной активности террористических организаций. 

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Источник: Tunisie Numerique
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