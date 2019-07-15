Кузнецова рассказала о желающих удочерить избитую в Ингушетии девочку

Москва, 15 июля. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала о многочисленных звонках от желающих удочерить избитую в Ингушетии семилетнюю девочку. Ее слова передала пресс-служба детского обмудсмена.

Кузнецова подчеркнула, что сейчас самое главное — дать врачам возможность помочь пострадавшему ребенку. У девочки, по ее словам, есть все необходимое: от правильного лечения до внимания добрых людей.

«У нас разрывается телефон от предложений взять ребенка в семью», — подчеркнула омбудсмен.

В пресс-релизе указывается, что Кузнецова посетила девочку вместе с президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем. Омбудсмен подарила малышке сладости, в том числе мороженое, о котором она просила.

Ранее в пресс-службе московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии сообщали, что состояние семилетней девочки остается тяжелым, в связи с чем врачи решили отложить операцию по восстановлению ее правой руки. Левую кисть ребенка им удалось спасти. Как пишет ТАСС, девочку прооперируют не раньше, чем через неделю. Пока врачи проводят подготовительные процедуры и оценивают характер травм.

Девочку госпитализировали в больницу в Назрани 4 июля. Медики диагностировали у нее множество травм. В сопровождении врачей и детского омбудсмена республики ребенка доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Рошаля. Обследование в клинике показало, что у ребенка есть старые травмы позвоночника и переломы ребер.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту случившегося. По подозрению в совершении преступления задержана тетя девочки. Как рассказали следователи, она воспитывалась в семье женщины без каких-либо документов и оформления опеки.

Женщина при этом объяснила травмы ребенка случайным падением в яму. Родственница сообщила, что племянница однажды якобы забралась в кастрюлю с горячим супом.

Кузнецова сообщила, что родителей избитой девочки удалось найти. По ее словам, пара находится в разводе и давно не виделась с семилетней дочерью.