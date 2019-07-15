Россиян призвали не рисковать жизнью ради дешевого отдыха в Тунисе

Москва, 15 июля. Заманчивые предложения провести отдых в Тунисе несут в себе смертельную опасность из-за повышенной активности террористических организаций в этой стране, считает ведущий научный сотрудник МГИМО Юрий Зинин.

Портал TourDom.ru провел опрос среди российских туристов, который выявил, что 66% россиян готовы поехать в Тунис, если появится выгодное предложение, несмотря на высокую вероятность терактов и предупреждения МИД РФ.

Зинин отметил, что Тунис является одной из крупнейших туристических держав в Средиземноморье, ежегодно страну посещают 8-9 млн путешественников. Однако после Арабской весны Тунис оказался дестабилизирован и является одним из оплотов террористов.

Эксперт напомнил, что в Тунисе уже происходили теракты, в результате которых погибли туристы: несколько человек, в том числе гражданка РФ, погибли в результате расстрела террористом отдыхающих на пляже.

Зинин отметил, что власти Туниса пытаются бороться с терроризмом в стране, однако их усилия нестабильны. В Тунисе действуют не только террористические организации, но также совершают подрывы и террористы-одиночки.

Несмотря на то, что тунисские власти демпингуют цены на туристические услуги, россиянам стоит прислушаться к рекомендациям российского внешнеполитического ведомства и воздержаться от поездок в эту страну ради собственной безопасности.

«Четыре года назад, после того, как в Тунисе произошел серьезный теракт, поток гостей в эту страну спал, причем это касается не только туристов из России, но и из других европейских государств. При этом, все течет и изменяется, и сейчас туристический поток в Тунис стал набирать обороты», — добавил эксперт.

Террористическую опасность для российских граждан в Тунисе подтвердил и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Эксперт призвал россиян определить соразмерность риска для жизни и хорошие условия для отдыха. Коротченко не исключил введение запрета на чартерные рейсы из РФ в Тунис, но призвал россиян самостоятельно отвечать за собственную жизнь.

«У нас демократическая страна, и если хочешь, то езжай, но всю ответственность бери на себя», — добавил эксперт в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Накануне в Тунисе арестовали двух террористов, которые готовили взрыв в Кассерине. Экстремисты планировали совершить теракт в городском кафе. Специальным бригадам национальной безопасности Туниса удалось предотвратить преступление.