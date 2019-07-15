В Совфеде рассказали, что мешает обмену задержанных россиян и украинцев

Для того чтобы обменять задержанных украинских моряков на удерживаемых Украиной граждан России, необходимо разработать правовую составляющую. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявила член Совета Федерации Ольга Ковитиди.

Ранее замминистра иностранных дел России Григорий Карасин подтвердил, что вопрос обмена 24 задержанных украинских моряков обсуждается с украинской стороной. Однако на вопрос, есть ли вероятность, что обмен состоится в ближайшее время, Карасин отвечать отказался.

«Насколько я располагаю информацией, сейчас обсуждается правовая составляющая, на основе которой может произойти обмен», — сказала ФАН Ковитиди.

По ее словам, имеют место препятствующие обмену коллизии, касающиеся двойного гражданства у некоторых из задержанных. Необходимо разработать двустороннее соглашение о правовом статусе лиц с двойным гражданством.

«Российская сторона открыта к переговорам в этом направлении. И переговоры эти идут, что само по себе уже неплохо на фоне более чем прохладных отношений между Россией и Украиной, — считает Ольга Ковитиди. — Обнадеживает и то, что есть договоренность между омбудсменами Украины и РФ Людмилой Денисовой и Татьяной Москальковой об обмене списками задержанных россиян и украинцев. Кроме того, Россия пошла навстречу и готова предоставить возможности независимым врачам обследовать задержанных украинцев, в том числе моряков».

По словам сенатора, по данному вопросу работают серьезные экспертные группы. Россия заинтересована в том, чтобы все спорные моменты самого механизма обмена граждан России и Украины были решены.

«Здесь самое главное — правовая составляющая. Когда она будет отработана, тогда уже можно будет обсуждать схемы обмена. Сегодня конкретного ответа, как будет происходить обмен, нет», — резюмировала собеседница ФАН.

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что якобы с 90%-ной вероятностью 24 украинских моряка, задержанных осенью 2018 года в Керченском проливе, будут освобождены до 21 июля.

В июне 2019 года министерство иностранных дел РФ направило ноту в украинский МИД, в которой предложило освободить арестованных моряков под письменные гарантии их участия в судебном процессе. На это предложение украинская сторона не согласилась.