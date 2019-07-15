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Адвокат Вышинского рассказал о причинах переноса судебного заседания

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Адвокат Вышинского рассказал о причинах переноса судебного заседания

Киев, 15 июля. Судебное заседание по делу главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского перенесли на 19 июля. Об этом сообщил адвокат журналиста Андрей Доманский.

По его словам, Подольский районный суд Киева в очередной раз перенес заседание по делу Вышинского. Адвокат предположил, что перенос судебного заседания связан с политизированностью данного уголовного дела.

«Нельзя исключать политической составляющей из-за повышенного внимания со стороны СМИ и общественности», — пояснил Доманский.

Он также добавил, что следующее судебное заседание состоится 19 июля. По его словам, в ходе следующего заседания сторона защиты намерена просить суд освободить Вышинского под личное поручительство, передает телеканал «360».

Стоит отметить, что в Киев прибыла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, чтобы поддержать Кирилла Вышинского на судебном заседании. Омбудсмену удалось немного пообщаться с главным редактором портала РИА Новости Украина. По ее словам, Вышинский выглядит подавленным, однако продолжает сохранять спокойствие мужество.

15 июля пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган заявила, что Вышинского могут отпустить после сегодняшнего заседания. После этого у здания Подольского районного суда в Киеве собрался митинг националистов против освобождения журналиста.

По мнению бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника, киевский суд в очередной раз перенес заседание по делу Вышинского из-за страха перед националистами, передает «Инфореактор»

«Это может создать раздражение у националистов. Так безнаказанно они выстрелили из гранатомета по редакции достаточно известного СМИ — 112 канала. Что им мешает дать сигнал, что они не согласны и выстрелить по зданию суда», - отметил Олейник.

Вышинский был задержан в мае 2018 года сотрудниками СБУ в Киеве. Позднее генеральная прокуратура Украины обвинила Вышинского в государственной измене. Суд арестовал журналиста, поместив под стражу на время следственных действий.

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