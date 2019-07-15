Кандидаты-истерички отказались от встречи в Мосизбиркоме, на которой сами настаивали. ФАН-ТВ

Независимые кандидаты отказались от встречи с председателем московской городской избирательной комиссии Валентином Горбуновым, на которой сами настаивали. Их не устроило, что разговор с председателем должен был пройти один на один и без камер.

Председатель Мосгордумы согласился встретиться, однако кандидаты отказались заходить в кабинет по одному. Они-то планировали публичное коллегиальное выступление с истерикой на публику. Видимо, с этой же целью у здания собрались представители так называемых независимых изданий, спонсируемых Западом. Они оттесняли от несостоявшихся депутатов журналистов лояльных России изданий.

Стоит отметить, правила Мосгоризбиркома не предусматривают массовых встреч, только личное общение с кандидатами. Но, судя по стянутой к ведомству толпе, оппозиция планировала превратить встречу в театрализованное представление и несанкционированный митинг.

Теперь Соболь, Гудков, Яшин и другие марионетки Навального намерены направить жалобу в ЦИК и добиться встречи с Эллой Памфиловой. Она дала согласие и предложила увидеться после 22 июля. Очевидно, встреча будет проходить с такой же помпой и селфи-палками как и сегодняшняя. Кандидатам уже не терпится, и их не волнует тот факт, что председатель ЦИК сейчас на больничном.

По окончании посещения Мосгоризбиркома кандидаты дали комментарии журналистам. Они высказали свое недовольство, однако каких-либо доказательств того, что в протоколах избирательной комиссии были нарушения, так и не предоставили.