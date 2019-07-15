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Зеленский объяснил, почему не выполнил обещание ездить на работу на велосипеде

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Зеленский объяснил, почему не выполнил обещание ездить на работу на велосипеде

Киев, 15 июля. Шестой президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что не ездит на работу на велосипеде, как обещал в ходе предвыборной кампании, поскольку его кортеж из двух-трех машин никому не мешает на дороге. Соответствующее сообщение глава государства опубликовал в социальной сети Facebook.

Зеленский во время предвыборной гонки не раз заявлял, что предпочтет велосипед автомобилю для поездок на службу. Примечательно, что сыгранный им персонаж в сериале «Слуга народа», Василий Голобородько, также часто ездил на работу на велосипеде.

Как отметил политик, он отказался от этой идеи и решил не выполнять обещание, поскольку его немногочисленный кортеж никому не мешает на украинских дорогах. По его словам, сопровождает президентский автомобиль, как правило, машина с охраной и иногда — с сопровождающими лицами, членами команды.

«Эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает «мигалок» и другое. Президент — такой же участник движения, как и все», — написал Зеленский.

Зеленский объяснил, почему не выполнил обещание ездить на работу на велосипеде

Он также объяснил, почему совсем недавно в одном из районов украинской столицы перекрывали дорогу. По его словам, 11 июля в Киев приезжала премьер-министр Молдавии Майя Санду. Проезд зарубежного гостя необходимо было обеспечить согласно дипломатическому протоколу и в соответствии с международными обязательствами Украины, добавил Зеленский.

«Соответственно, движение по маршруту был временно ограничено», — заключил он.

Зеленский объяснил, почему не выполнил обещание ездить на работу на велосипеде

Накануне стало известно о том, что кортеж украинского президента столкнулся с колонной автобусов, в которых ехали дети, возвращавшиеся с курортов. По предварительным данным, два Volkswagen Touareg, а также микроавтобус службы безопасности попытались обогнать автобусы с несовершеннолетними.

Одно транспортное средство слетело в кювет, а несколько автомобилей президентского кортежа получили сильные повреждения. Как сообщает пресс-служба украинской полиции, в ДТП никто не пострадал. Зеленского в момент аварии в автомобилях не было. Автоколонна возвращалась в Киев без президента – он отправился в столицу на самолете.

В Сети появилось видео с места происшествия. Как рассказал источник украинского издания «Страна.ua», в гараже Зеленского наблюдается острая нехватка водителей. В связи с этим те сотрудники, которые еще остались на работе, постоянно не высыпаются.

В Управлении государственной охраны (УГО) Украины опровергли это заявление и указали, что штат водителей президентского гаража полностью укомплектован, а график работы и отдыха сотрудников полностью соответствует законодательству страны.

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Источник: Facebook
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