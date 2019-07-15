Анкара, 15 июля. Производство систем ПВО совместно с Москвой является одной из целей Анкары. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган заявил о планах Турции наладить совместное с РФ производство систем ПВО

На прошлой неделе стартовали поставки российских систем в Турцию в рамках подписанного в 2017 году контракта на сумму в 2,5 миллиарда долларов. Сделке препятствовали Соединенные Штаты, которые выступают против приобретения странами российского вооружения.

«Они (США. — Прим. ФАН) сказали, что Турция не купит С-400! А к нам уже восьмой самолет прилетел (с элементами С-400. – Прим. ФАН), идет разгрузка», — указал он.

Президент страны выразил надежду на то, что поставки С-400 завершатся уже в апреле следующего года. Турция, отметил Эрдоган, становится одной из немногих стран с новейшими системами ПВО. Во время выступления в Анкаре по случаю трехлетней годовщины попытки переворота в Турции Эрдоган заявил о планах наладить совместное с РФ производство систем ПВО.

«Цель – их производство вместе с РФ, и мы это сделаем», — заключил глава государства.

Напомним, после сборки доставленные Анкаре системы развернут на турецкой территории, но радиус их действия, как ожидается, будет гораздо шире. Турецкие военные получат возможность контролировать ситуацию на дальних подступах к воздушному пространству страны.

Вашингтон настаивал на приобретении Турцией американских Patriot и угрожал исключением из программы по созданию истребителей F-35, но не смог добиться изменения позиции по контракту. Как пишет Bloomberg, США объявят об антитурецких санкциях из-за приобретения Анкарой российских ЗРК С-400 на этой неделе.

Ранее в Государственной думе вслед за С-400 предложили Турции замену американскому F-35. Если США не могут или не хотят поставлять Анкаре авиационную технику, она всегда может закупить это в России, заявил депутат Андрей Красов в разговоре с Федеральным агентством новостей.