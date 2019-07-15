Заседание по делу Кирилла Вышинского опять перенесено. События дня. ФАН-ТВ

Привычный поворот. Заседание по делу Кирилла Вышинского вновь перенесено. Оно пройдет 19 июля. Сегодняшний процесс приковал внимание многих. На Украину специально прибыла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова . В Кремле также заявили, что будут следить за заседанием. Однако все перенеслось. Защита и многие эксперты считают, что прокуратура специально затягивает процесс. Руководителя портала «РИА Новости Украина». Кирилла Вышинского задержали год назад. Его обвинили в госизмене и поддержке республик Донбасса. Якобы, он шпионил и помогал иностранцам. Но ничего доказать не удалось. Впрочем, журналист свою вину отрицает. Он уверен, что все обвинения связаны с его работой. Скорее всего прежней власти не нравилось, что в материалах корреспондента ситуация в стране рассматривалась с разных сторон. За это ему теперь грозит 15 лет тюрьмы. Вышинский подчеркнул, что Киеву выгодно держать его в заключении, чтобы шантажировать возможным обменом. Правда в этом есть. Сегодня в ходе рабочей поездки Татьяна Москалькова встретилась со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой . Стороны обсудили освобождение заключенных. Сейчас на Украине удерживается 50 россиян. Уже завтра стороны обсудят все детали.

Дальнейшие отношения России и Грузии

Российско-грузинские отношения обсудили 15 июля парламентарии двух стран. Главный вопрос: как преодолеть кризис, и возможно ли это вообще? Ответ пытались найти в Госдуме. В Москве собрались представители комитета по делам СНГ и оппозиционной грузинской партии «Альянс патриотов». Глава фракции Георгий Ломия оценил отказ российского президента ввести санкции. Даже, несмотря на грязные выходки со стороны журналиста Георгия Габунии, Владимир Путин, по мнению грузин, поступил достойно.

«Мы высоко ценим позицию России, которая не стала поддаваться на эти провокации. Достойно уважения взвешенное ответственное решение президента России. Я бы сказал, решение большого политика», — подчеркнул Георгий Ломия.

Россия готова к поэтапному снятию ограничений с Грузии. Но шаг к перемирию должны сделать и в Тбилиси. Яблоком раздора для двух стран стали события, которые произошли 20 июня. В столице Грузии проходила Международная ассамблея православия. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов открыл ее, сидя в кресле главы грузинского парламента. Это вызвало недовольство оппозиции. Все переросло в массовые протесты. Оскорбления в сторону России посыпались даже с телеэкранов. Журналист Габуния очень уж некорректно отозвался о президенте нашей страны и был временно отстранен от эфира. Россия не раз говорила, что готова пойти на контакт. Однако сейчас нашим туристам опасно находиться в Грузии. Пока есть риск, авиасообщение между двумя странами не восстановят.