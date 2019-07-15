Звезда «Дома-2» показал свои фото после страшной аварии

Москва, 15 июля. Звезда реалити-шоу «Дом-2» Александр Гобозов объяснил обеспокоенным поклонникам, почему он пропал из Сети.

Оказалось, что бывший участник проекта попал в страшное ДТП. Фото, на котором Гобозов лежит с перебинтованной головой на больничной койке, он опубликовал в своем аккаунте в Instagram. В описании снимка Гобозов уточнил, что сейчас он уже выписался из больницы и с ним все хорошо, но в палате ему пришлось провести больше недели.

«Попал в аварию и пролежал в больнице десять дней, сейчас со мной все в порядке, я выписался чувствую себя хорошо», — написал Александр.

Нкаких подробностей инцидента Гобозов не сообщил.

Как отмечает Пятый канал, Гобозов состоял в браке с другой участницей «Дома-2» Алианой Устиненко. Александр вел разгульный образ жизни, в результате пара рассталась. Они успели родить сына. Сейчас маленького Роберта воспитывает Гобозов.