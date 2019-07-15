В Киеве заявили, что «вся политическая система Украины деградировала» 

Ведущие киевские политологи прокомментировали главные тренды последней недели, а также подвели итоги работы уходящей Верховной рады. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

В первую очередь украинские политологи прокомментировали итоги телемоста «Надо поговорить» на телеканале «Россия 1», который вызвал огромный резонанс на Украине. В рамках эфира заслуженные артисты России и Украины впервые за несколько лет смогли пообщаться с рядовыми жителями двух стран.

Ранее запланированный телемост с каналом NewsOne был отменен из-за угроз националистов в адрес его сотрудников. В итоге был выбран формат с приглашением в московскую студию украинских гостей и прямыми включениями видеозвонков с Украины.

«Скандал недели — это знаменитый телемост с Россией. Мы видим, что, несмотря на грозные заявления националистов и высших чиновников, никакого эффективного расследования не ведется. Зато политики с обеих сторон активно пропиарились на этой теме», — говорит глава Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслан Бортник.

«Я считаю, что для журналистов не должно быть никаких граней, кроме закона. Не может быть в демократическом обществе «правильной» и «неправильной» информации — только законная и незаконная. В идее с телемостом грань закона не была перейдена, и он имел право на осуществление», — добавил эксперт.

По мнению Бортника, ситуация вокруг телемоста стала «маркером» того, что на самом деле происходит в украинском обществе.

«Как видим, в нашем обществе сегодня доминируют радикально настроенные группы, несмотря на то что они малочисленны. А государство не может защитить журналистов и их законные действия, — подчеркнул аналитик. — На самом деле телемост нужен самой Украине, нам остро нужен диалог между всеми сторонами. За кулисами этого телемоста идет ожесточенная борьба между разными группами влияния за право напрямую коммуницировать с Россией. А также за право «выстраивать свои дорожки» в Кремль — это, как ни крути, серьезный вопрос экономики и внутреннего управления. Сегодня тот, кто контролирует ход конфликта в Донбассе, — контролирует общественное мнение внутри Украины. Этим в свое время эффективно пользовался экс-президент [Украины Петр] Порошенко. Не хотелось бы, чтобы этот же прием использовала новая власть».

По мнению политолога Алексея Якубина, телемост спровоцировал множество общественных реакций на всех уровнях, начиная от участников предвыборной гонки и заканчивая международной повесткой — состоялся телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.

«Это отголосок того, что происходит в стране. Зеленский вовремя среагировал и сделал свое заявление. Его ролик хоть и четырехминутный, но дерзкий и провокационный — с предложением «встретиться и поговорить» с Путиным в более широком формате, нежели нормандский, с добавлением Дональда Трампа и Терезы Мэй, — считает Якубин. — Это уже не «нормандский формат», а скорее «Будапешт плюс». Все это больше напоминает те наработки, о которых не раз говорила Юлия Тимошенко. Но после реального разговора президентов стало ясно, что Россия готова вести диалог только в «нормандском формате», и присоединения к нему лидеров США и Британии ждать не стоит. Во-первых, они не говорили о готовности присоединяться, во-вторых, Путин сам отсек такую идею. Похоже, встреча пройдет после выборов, и готовится она на уровне экспертов, то есть даже не глав МИД».

По мнению Якубина, в последние недели перед выборами Зеленский вообще стал выказывать более пристальный интерес к Донбассу.

«Это и возвращение Леонида Кучмы в состав трехсторонней контактной группы, и посещение самого Донбасса вместе с Дональдом Туском, и проведение саммита Украина — ЕС, на котором поднимались вопросы Донбасса, — перечислил аналитик. – Тем не менее интерес европейских политиков и инвесторов к Украине остается крайне сдержанным. Европа ждет результатов выборов в Раду, там хотят понимать расстановку сил, с кем им разговаривать. К тому же нельзя сказать, что на Украине особо поменялся инвестиционный климат. У нас что, исчезло рейдерство, перестали «отжимать» бизнесы? Какой инвестор может зайти сюда, если он видит, что здесь не работает ни судебная система, ни другие органы, которые должны обеспечивать права собственности?»

Также глава УИАМП Бортник подвел итоги пятилетней деятельности Рады, которая на днях провела заключительное заседание. Он считает, что за это время парламент так и не стал главным органом в парламентско-президентской республике. В политике Украины явно доминировали президент и правительство, а парламент в лучшем случае был третьим по значению.

«Кроме того, уходящая Рада была тотально коррумпирована. Несмотря на высокие ожидания и обещания, и «кнопкодавство», и покупка голосов, и чудовищные нарушения регламента были на всем протяжении его работы, — констатировал Руслан Бортник. — Руководство парламента само нарушало регламент и провоцировало депутатов на такие действия.

В силу своей коррумпированности и разобщенности, а также радикальности уходящая Рада не стала даже местом общественного диалога, тем более органом управления. То же правительство Украины уже три года перед ним не отчитывалось. Увы, вместе с деградацией парламента и парламентаризма у нас деградировала вся политическая система», — заявил аналитик.

По его мнению, старой Радой было принято много законов, но относительно позитивными можно считать лишь часть «военных законов», а также шесть законов, касающихся децентрализации власти и либерализации визового режима с ЕС.

«Все остальные реформы, которые проводил парламент — судебная, антикоррупционная и прочие, — в лучшем случае не дали никакого эффекта. В худшем случае, как с медицинской или образовательной реформами, они привели к резкому увеличению бедности, повышению смертности в стране, а также к созданию огромного числа новых конфликтов в обществе. Более того, некоторые решения этого парламента просто открыли «ящик Пандоры» — это попытка переименования церквей, попытка захватить телеканалы, чудовищный «языковой закон» и т. д. По сути, они просто превзошли все грани допустимого и показали — «с парламентом можно делать что захочешь». Впрочем, новый президент Зеленский, похоже, тоже намерен использовать этот «ящик Пандоры» — в случае с идеей люстрации чиновников «периода Порошенко». Причем он предлагает люстрировать не только тех чиновников, кто работал на назначаемых должностях, но и тех, кто занимал выборные посты», — отметил эксперт.

По словам Бортника, законопроект «О люстрации», который президент Зеленский внес в Раду, является всего лишь «электоральным трюком».