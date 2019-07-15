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Новости Сирии

Дамаск отреагировал на поставку российских С-400 Турции

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Дамаск отреагировал на поставку российских С-400 Турции

Москва, 15 июля. Дамаск не беспокоит поставка Россией зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию, поскольку Анкара свои действия координирует с Москвой. Об этом сообщил посол Сирии в РФ Рияд Хаддад.

Дипломат отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, вызывает ли поставка российских комплексов обеспокоенность в Дамаске. 

«В данный момент Турция играет вместе с РФ роль государства- гаранта (урегулирования ситуации в Сирии. — Прим. ФАН) и координирует свои шаги с руководством России, поэтому это вне нашего внимания», — отреагировал Хаддад.

На прошлой неделе стартовали поставки российских систем в Турцию в рамках подписанного в 2017 году контракта на сумму в 2,5 миллиарда долларов. Согласно информации Минобороны этого государства, 12 июля три транспортника доставили на базу «Мюртед» несколько тягачей и транспортно-заряжающую машину из состава комплекса С-400.

Дамаск отреагировал на поставку российских С-400 Турции

После сборки системы развернут на турецкой территории, но радиус их действия, как ожидается, будет гораздо шире. Турецкие военные получат возможность контролировать ситуацию на дальних подступах к воздушному пространству страны.

Как уточнил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, процесс поставок ЗРК С-400 «Триумф» от Москвы Анкаре полностью завершится к апрелю следующего года. Он указал, что приобретение у России ракетных комплексов является важнейшим соглашением в современной истории государства.

В Сирии с 2011 года длится вооруженный конфликт. Правительственные войска к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля боевиков террористических группировок. Россия, Турция и Иран являются странами-гарантами перемирия в сирийском государстве. Они на регулярной основе принимают участие в астанинском процессе, который поддерживает переговоры в Женеве по урегулированию ситуации в Сирии, проходящие под эгидой ООН.

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Источник: ТАСС
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