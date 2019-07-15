СМИ сообщили о продлении заморозки накопительной части пенсии на год

Москва, 15 июля. Правительство продлило заморозку накопительной части пенсии до 2022 года включительно. Об этом говорится в материалах Минтруда РФ.

«При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период «моратория» на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии», — приводит текст документа «Интерфакс».

Решение о заморозке накопительной части пенсии было принято в 2014 году, в декабре прошлого года заморозку продлили до 2021 года. Согласно закону, предусматривается направление страховых взносов в полном объеме на финансирование страховых пенсий. Закон касается граждан РФ, родившихся после 1967 года.

С 2014 года 6% отчислений от зарплаты россиян идут на выплаты текущих пенсий. До принятия решения о заморозке россияне могли самостоятельно решать, направлять деньги на собственные накопления или передавать в страховую часть, тем самым увеличивая баллы для расчета собственных пенсионных выплат.

Ранее Национальная ассоциация пенсионных фондов (НАПФ) сообщила о возможности повышения пенсий россиян до 56% от заработка с помощью корпоративных программ в рамках негосударственного пенсионного обеспечения. В Госдуме оценили возможность поднять пенсии россиян до 56% от заработка.