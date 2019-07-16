Сирия, 16 июля. В Ракке и к северо-востоку от нее прогремели взрывы с жертвами, в том числе среди местного населения. ВКС РФ уничтожают цели террористов в районе Аль-Латаминского выступа в Хаме. Боевики ССА** арестовали активиста, организовывавшего митинги против Турции в Африне на северо-западе Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: уничтожают цели «Хайят Тахрир аш-Шам» и других террористов в районе Аль-Латаминского выступа в Хаме.

Сирийская свободная армия (ССА): арестовала активиста, организовывавшего митинги против Турции в Африне на северо-западе Алеппо.

Курды: до сих пор не преступили к комплексному разминированию на подконтрольных территориях из-за чего в Ракке и к северо-востоку от нее прогремели взрывы; упустили одного из членов ИГ1, бежавшего от бойцов SDF**** в Хасаке.

Провинция Алеппо

Боевики так называемого политического блока Сирийской свободной армии (ССА) арестовали активиста Джуму аль-Хаттата в городе Африн к северо-западу от Алеппо, передает портал Shaam Network. Мужчина был обвинен в организации митингов против протурецких вооруженных группировок. Среди прочего, Аль-Хаттат активно критиковал Анкару и радикалов ССА за то, что они не в состоянии обеспечить безопасность кантона. Он, кроме того, распространял брошюры с призывом провести новую масштабную демонстрацию против незаконной оккупации Турции и ее союзников. Местные активисты подвергли резкой критике эти действия «Свободной армии» и потребовали от нее немедленно освободить своего коллегу.

Провинция Ракка

Согласно данным Al Manar News, в поселке Абу-Суса, расположенном к северо-востоку от Ракки, прогремел взрыв. Детонировала наземная мина, предположительно заложенная террористами «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) накануне захвата данного района проамериканскими Демократическими силами Сирии (SDF). В результате погиб ребенок. Еще один — его брат — получил ранения. Стоит отметить, что на данный момент курды до сих пор не приступили к комплексному разминированию удерживаемых ими территорий на северо-востоке САР.

Еще одного самодельное взрывное устройство сработало в районе Ад-Дирайя на западе Ракки в момент проезда автомашины «Демократических сил», также сообщает агентство Al Manar News. Сведения о потерях в рядах SDF и о возможных жертвах среди местного населения в настоящий момент уточняются. В зоне оккупации курдов и Соединенных Штатов в последние месяцы все активнее действуют подпольные бандформирования ИГ.

Провинция Хама

По информации Baladi News, самолеты ВКС РФ провели операцию на севере провинции Хама. Они ударили по местам скопления и технике радикальных исламистских группировок в окрестностях поселения Таль-Малах, находящегося на окраине Аль-Латаминского выступа между городами Скальбия и Мхарде. Последние два населенных пункта, которые контролируются Сирийской арабской армией (САА), как и их предместья, постоянно подвергаются обстрелам террористов, прежде всего — из состава «Джебхат ан-Нусры»1*** (деятельность запрещена в РФ) и аффилированных с ней бандгрупп. Джихадисты продолжают атаки, несмотря на действующий режим тишины, из-за чего правительственные силы и их союзники вынуждены предпринимать ответные меры.

Провинция Хасака

Женщина, являющаяся членом «Исламского государства», вместе с ребенком сбежала из-под конвоя курдских бойцов, в городе Аль-Маликия на северо-востоке провинции Хасака. Согласно информации Orient News, она находилась в главной городской больнице вместе с сыном, однако палата охранялась силами SDF. Тем не менее им каким-то образом удалось покинуть здание. Камеры наблюдения зафиксировали, как женщина выходит из больницы. Также на записи можно увидеть, как ее с ребенком встречает некий мужчина на мотоцикле, предположительно тоже являющийся частью ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.