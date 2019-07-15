Роскомнадзор потребовал удалить из Facebook оскорбляющее герб РФ изображение

Москва, 15 июля. Роскомнадзор направил в социальную сеть Facebook требование удалить изображение, оскорбляющее государственные символы России. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В понедельник Генеральная прокуратура РФ направила в РКН требование ограничить доступ к иллюстрации в Facebook. Изображение содержит нецензурную интерпретацию названия страны и изображение свастики на фоне государственного герба РФ.

В РКН сообщили, что направили в адрес Facebook уведомление о внесении в единый реестр запрещенной информации. Уведомление было направлено в рамках закона и полностью соответствует требованию о недопустимости оскорбления государственных символов РФ.

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что закон об оскорблении госсимволов запрещает издеваться над символами власти: флагом, гербом, гимном страны, — а не критиковать руководство страны. Глава государства отметил, что граждане РФ имеют право и должны обращать внимание на функционирование институтов власти. Кроме того, Путин призвал тщательно контролировать исполнение закона и внимательно оценивать случаи неверной правоприменительной практики.

Ранее социальная сеть «ВКонтакте» по требованию РКН удалила комментарий в сообществе MDK, содержащий оскорбляющее государственные символы РФ изображение.