Горбунов рассказал, как Яшин и Соболь пытались превратиться встречу в МГИК в балаган

Москва, 15 июля. Встреча с кандидатами в депутаты Мосгордумы показала их неготовность к конструктивному диалогу, заявил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

По его словам, самовыдвиженцы не стремились решить возникшие вопросы, а только пытались превратить встречу в митинг. Чтобы пресечь эти попытки «балагана», Горбунов выразил готовность обсудить итоги проверки подписей с каждым кандидатом.

«Поодиночке я готов был всех слушать, но, к сожалению, некоторые кандидаты, например, господин Яшин и Соболь хотели превратить все это в митинг», — рассказал Горбунов РИА Новости.

Председатель МГИК уточнил, что соратники Навального требовали собрать всех вместе, с камерами: «Они не были настроены конструктивно что-то обсуждать, они пришли опять митинговать».

Отметим, что сами оскандалившиеся из-за подделки подписей «политики» даже попытались свалить срыв встречи на Горбунова. Так, Яшин имел наглость заявить журналистам, что встреча не состоялась, потому что «Горбунов в последний момент решил изменить формат ранее заявленной публичной встречи с кандидатами в депутаты на личный прием».

По мнению Горбунова, наиболее адекватно из всей этой «когорты» вел себя только Дмитрий Гудков.

«Он хотел все-таки конструктивно обсудить проблемы, связанные, может быть, в дальнейшем с изменениями в законодательстве», — пояснил глава МГИК.

Но в конечном итоге обсудить свои проблемы в индивидуальном порядке согласились лишь самовыдвиженцы Иван Кульнев и Ирина Собянина.

Напомним, накануне Соболь, Яшин, Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Юлия Галямина и Сергей Митрохин устроили несанкционированный митинг, требуя доступа на выборы. Выдвигать эти требования им не помешала масштабная фальсификация подписей избирателей. Например, у Соболь в подписных листах выявили почти 15% брака (допустимый законом порог составляет 10%).

Обманув москвичей, они посчитали нормальным подвергать их опасности быть задержанными на несогласованной сходке, призывали провоцировать полицию. Правоохранители, к слову, действовали крайне корректно. Это позволило избежать потасовки. Никто не пострадал, но были задержаны 25 человек.