Дело в отношении основателя «Нового потока» возбуждено по заявлению Сбербанка

Москва, 15 июля. Уголовное дело в отношении председателя совета директоров АО «Новый поток» Дмитрия Мазурова возбуждено по заявлению Сбербанка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы финансово-кредитной организации.

Сбербанк расценил действия Мазурова и бывшего генерального директора «Антипинского НПЗ» Геннадия Лисовиченко, связанные с кредитными средствами от нескольких крупнейших российских банков, как мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой.

Основатель «Нового потока», как считают в Сбербанке, умышленно ввел в заблуждение несколько кредитных организаций, скрыв от них наличие у предприятия «Антипинский НПЗ» крупных обязательств. В банке также располагают документами, свидетельствующими о том, что существенная часть средств подконтрольных Мазурову компаний выводилась за рубеж, что остановило работу НПЗ.

При этом сам владелец группы компаний «Новый поток», как пишет ТАСС, отвергает подозрения в хищении мошенническим путем 29 миллионов долларов у Сбербанка.

Следствие просит арестовать Мазурова. Защита же требует его освобождения под залог в размере 3 миллионов рублей.

Напомним, председателя совета директоров АО «Новый поток» задержали в московском аэропорту «Шереметьево» 13 июля, сразу после его возвращения из заграничной командировки. Его принудительно доставили в Следственный департамент МВД РФ.

Мазуров является учредителем группы компаний «Новый поток» (New Stream Group). Основным активом организации являлся Антипинский нефтеперерабатывающий завод, однако в мае 2019 года из-за сложной финансовой ситуации НПЗ перешел под управление Сбербанка, выступающего основным кредитором «Нового потока». После этого нефтеперерабатывающий завод продали совместному предприятию Сбербанка и азербайджанской Socar — компании «Сокар Энергоресурс».