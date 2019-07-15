Адвокат одной из сестер Хачатурян заявил о фальсификации показаний

Москва, 15 июля. Первые показания сестер Марии, Ангелины и Крестины Хачатурян могли быть фальсифицированы, считает адвокат одной из сестер Ярослав Пакулин.

«Мы провели лингвистическое исследование, и наши предположения подтвердились. Сначала допросили младшую сестру, остальные не давали показаний самостоятельно, а следователь редактировал имеющиеся показания и преподносит как официальную признательную позицию», — заявил Пакулин в комментарии телеканалу «360».

По словам адвоката, все три документа с признаниями от 28 и 29 июля прошлого года имеют одинаковые ошибки и опечатки, а также в них путаются имена сестер. Пакулин считает, что и в показаниях младшей сестры имеется ряд нарушений.

Адвокат предполагает, что допущенные нарушения могут стать причиной недействительности какого-либо следственного действия. В случае признания первых показаний недействительными, дело могут переквалифицировать, добавил Пакулин.

Защита сестер Хачатурян настаивает на том, что достоверные показания были даны уже после передачи дела в главное следственное управление.

Напомним, 27 июля прошлого года три сестры Хачатурян убили своего отца, напав на него с ножом, молотком и газовым баллоном, пока тот спал. Подозреваемые признались, что регулярно подвергались дома физическому и психологическому насилию. В сентябре 2018 года Басманный суд освободил девочек из СИЗО, где они пробыли два месяца, и изменил меру пресечения в виде запрета на совершение определенных действий.

Суд продлил до 28 июля меру пресечения в виде запрета определенных действий сестрам Хачатурян. Совершеннолетним обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы, а младшей — до 10 лет. Отметим, что убийство, в котором обвиняют сестер, и его обстоятельства вызвали большой общественный резонанс.