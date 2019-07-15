Главные новости 15 июля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 15 июля.

Газопровод «Северный поток — 2» нужен Европе и Германии, поэтому ЕС не сможет его остановить, уверен немецкий политик. Германия не будет терпеть издевательский торг Украины по вопросу «Северного потока — 2».

Кортеж украинского президента Владимира Зеленского столкнулся с колонной автобусов, в которых ехали дети. Кортеж Зеленского протаранил автобусы с детьми в Запорожье.

Украинцы должны «наступить на горло» идее, что Украина может «победить» Россию, заявил украинский дипломат Олег Волошин. В Киеве призвали «наступить на горло» идее, что Украина может «победить» РФ.

Клинцевич заявил, что призыв Евросоюза к России защитить ДРСМД направлен не по адресу. Клинцевич отреагировал на призыв ЕС к России о сохранении ДРСМД.

ОПГ Навального нагло врет, утверждая, что полицейские «избили» Любовь Соболь, которая специально устроила провокацию. ОПГ Навального распространяет примитивную ложь об «избитой» провокаторше Соболь.

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган рассказала, зачем удерживают под стражей журналиста Кирилла Вышинского. В Генпрокуратуре Украины назвали причину удержания Вышинского.

Порошенко заявил, что убежден в освобождении украинских моряков до выборов в Раду 21 июля. Порошенко надеется, что украинских моряков освободят до выборов в Раду.

В сданных в избирком подписных листах «юриста» ФБК Любови Соболь найдены «подписи» умерших людей, пишет «АиФ». Стали известны подробности о «мертвых душах» в подписных листах Соболь.

Петр Порошенко заявил, что у его политической силы уже есть кандидатура на пост будущего главы правительства страны. Порошенко заявил о наличии у его партии «наилучшего» кандидата на пост премьера.

ФСБ России сообщила о задержании двух членов ячейки «Исламского государства»1 (запрещена в России) в Ростовской области. ФСБ сообщила о ликвидации ячейки ИГ1 в Ростовской области.

1 Организация запрещена на территории РФ.