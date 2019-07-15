В Госдуме оценили серьезность обещаний Турчинова снести Крымский мост

Крылатые ракеты «Нептун», созданные на Украине, якобы могут уничтожать военные корабли РФ любого класса в портах их базирования в Черном и Азовском море и «в течение нескольких минут снести» Крымский мост, утверждает бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

По его словам, для защиты от РФ в Черном и Азовском морях Киев смог быстро провести работу по модернизации ракетных комплексов С-125, а также разработать собственный комплекс крылатых ракет.

«Комплексное решение этой проблемы (защиты от РФ с моря. — Прим. ФАН) — мобильный комплекс крылатых ракет «Нептун», созданный в сверхсжатые сроки. Наши крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли РФ любого класса не только в Черном и Азовском море, но и в портах их базирования. А при необходимости в течение нескольких минут снести мост, которым так кичится Россия», — заявил Турчинов в интервью изданию LB.ua.

Любой вид оружия представляет угрозу, однако у России есть необходимое вооружение, чтобы отразить атаку, подчеркнул первый зампред комитета Госдумы по обороне депутат Александр Шерин, комментируя заявление Турчинова.

«Другой вопрос, у кого в распоряжении находятся те или иные виды оружия и каковы силы и средства тех, в отношении кого хотят их применять. На сегодняшний момент Россия обладает полным необходимым спектром всех технических средств, для того чтобы не только уничтожать летательные объекты, но и получить укрепительные разведывательные данные. Мы сможем получить в режиме реального времени информацию о том, что кто-то планирует и уже подготавливает к запуску те или иные крылатые ракеты. Поэтому отсутствие или наличие тех или иных крылатых ракет у того или иного государства положения дел не меняет в отношении нашей стороны», — сообщает депутат в беседе с Федеральным агентством новостей.

Парламентарий подчеркнул, что до, во время и после строительства Крымского моста Украина делала провокационные заявления.

«Мы слышали массу подростковых заявлений, что «у меня есть дубинка», а «у меня больше», а «у меня меньше». Это все разговоры политиков, которым нечего противопоставить в каких-то конкретных действиях, есть только слова. Со стороны Украины мы видим только громкие заявления и провокационные выпады. Все, чем они могут себя потешить, это попытаться сделать заявления в отношении огромного соседа», — добавил депутат.

Парламентарий высоко оценивает достижения России в области производства оружия.

«Страна занимает второе место в мире по продаже вооружения. Это говорит о том, что наше вооружение высокотехнологично, конкурентно и востребовано в мире», — резюмировал Александр Шерин.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что до конца 2019 года должны завершиться испытания ракетного комплекса «Нептун», после чего он будет принят на вооружение в 2020 году. Бывший президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что эти ракеты в кратчайшие сроки поставят на вооружение военно-морских сил страны.

При этом он заявил о начале технического переоснащения армии. Украинский ОПК активно приступил к работе, однако военные эксперты и пользователи Интернета каждый раз с иронией обсуждают «новинки».

Например, в 2017 году украинские оружейники представили «новейшую» боевую машину огневой поддержки «Страж». При этом она создана на шасси танка Т-64, принятого на вооружение еще в 1967 году, и имеет вооружение и комплексы защиты еще советской разработки.