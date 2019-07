Американский полицейский за два года подкинул наркотики 119 невинным жертвам

Американский журнал The Appeal сообщил об изобличении полицейского в штате Флорида в чудовищных преступлениях. Зак Вестер, помощник шерифа округа Джексон, из карьерных соображений за два года подкинул наркотики как минимум 119 американцам, останавливая и досматривая их машины. Федеральное агентство новостей публикует перевод статьи The Appeal Floridians are suing a cop fired for planting drugs in their vehicles.

Кроме того, вы можете ознакомиться со свежими комментариями американцев к этой истории, размещенными на популярной площадке Reddit. В своих комментариях сотни американцев удивляются, почему эта история широко не обсуждается в американских СМИ. Пользователи также приводят свои истории, подтверждающие тезис о коррумпированности американских полицейских.

Благодаря стараниям одного помощника государственного прокурора было отклонено 119 уголовных дел, а офицер полиции, фальсифицировавший улики, обвиняется прокуратурой и в скором времени предстанет перед судом.

В октябре 2017 года Дэрек Бенефилд ехал на автомобиле по округу Джексон, Флорида Панхэндлс, когда его остановил полицейский за то, что он якобы выехал на встречную полосу. Оказавшись у машины, помощник шерифа Закари Вестер заявил, что уловил запах марихуаны, и провел обыск машины, в результате которого, по его словам, он нашел в машине метамфетамин и марихуану. И хоть Бенефилд и утверждал, что наркотики были не его, он был арестован, ему выписали штраф в размере 1100 долларов и приговорили к одному году заключения в окружной тюрьме.

Бенефилд уже отбыл семь месяцев своего срока, когда в сентябре 2018 государственная прокуратура прекратила дело и 118 других таких же. Во многом благодаря стараниям помощника прокурора Вестера стали подозревать в том, что тот регулярно подбрасывал наркотики во время остановок в течение двух лет своего пребывания в департаменте.

В июле 2019 года Бенефилд и еще восемь человек подали федеральный иск, обвиняя Вестера и двух других полицейских в подбрасывании наркотиков и незаконных арестах, а также в халатности шерифа округа Джексон. Пострадавшие обвиняют их всех в нарушении гражданских и конституционных прав отдельных лиц в результате незаконного обыска, ареста, задержания, судебного преследования и лишения свободы. Адвокат истцов Мари Мэттокс заявила The Appeal, что иск представляет собой «только верхушку айсберга» и она планирует добавить еще 18-20 истцов. По крайней мере 37 человек подали иски против Вестера на государственном уровне.

При этом офис шерифа отказался комментировать иск.

Уголовное расследование в отношении поведения Вестера было открыто в августе прошлого года департаментом правоохранительных органов Флориды, но никаких конкретных обвинений тогда выдвинуто не было. Адвокат Мэттокс сообщила, что в связи с расследованием три ее клиента были впервые вызваны в суд для допроса только в начале июня 2019 года.

Кристине Памфри не потребовалось много времени, чтобы узнать имя Закари Вестера. Когда она была нанята в качестве помощника государственного прокурора в 14-м судебном округе в мае 2018 года, в ее обязанности входило рассмотрение доказательств перед предъявлением обвинений по нескольким категориям арестов, включая хранение наркотиков.

«Это преувеличение, но мне показалось, что его имя было в половине случаев, — сказал Памфри в The Appeal. — Это было непропорционально».

Когда Памфри просматривала записи арестов Вестера с его нательной камеры, ее обеспокоенность росла. Его обыски машин не всегда проводились законно, а его письменные показания не всегда соответствовали тому, что она видела на видеозаписях.

Реакция людей на их аресты также казалась необычной.

«Это не было похоже на «Черт, ладно, я попался», — сказала она. — Это было удивление — «Что вы имеете в виду?»

Памфри начала более пристально изучать материалы уголовных дел Вестера.

Когда служба внутренней безопасности шерифа получила информацию о том, что прокуратура просматривает видеозаписи с арестов Вестера, она поделилась с ними несколькими записями и объяснила, что именно на них искать. Через несколько недель офис шерифа убрал Вестера с патрулирования дорог и попросил правоохранительные органы провести расследование.

Более 100 человек, которых Вестер арестовал за два года своего пребывания в отряде, все еще находились на свободе под залогом или — если их арест нарушил испытательный срок — за решеткой. Тем не менее государственная прокуратура не сразу перешла к закрытию дел. Памфри говорит, что в то время она «получала четкое указание не закрывать дела».

«Я знаю, что все эти люди сидят в тюрьме. Я знаю, что по тем конкретным обвинениям, по которым они туда попали, они невиновны, иначе, судя по информации, которую я вижу, я просто не смогу предстать с этим перед присяжными. Мне говорят, «просто пусть они продолжают сидеть в тюрьме», — заявляет она.

Памфри продолжила изымать видео ранних арестов Вестера, включая и те из закрытых дел, которые были переданы в ее офис другими адвокатами. В августе она отметила видео февраля 2018, где Уестер остановил Терезу Одом за неисправный стоп-сигнал и якобы нашел пакетик метамфетамина в ее пикапе. Приглядевшись поближе, Памфри заметила, как Вестер прячет что-то в руке, перед тем как приступить к обыску.

Проигнорировать видео с арестом Одом было невозможно. Через несколько недель после обнаружения Памфри новых деталей офис шерифа уволил Вестера, а в конце сентября государственная прокуратура закрыла 119 дел, связанных с его арестами и показаниями.

Однако Памфри сказала, что главный помощник государственного прокурора Ларри Бэсфорд наказал ее за то, что она поделилась видео с офисом шерифа.

«Он начал кричать по телефону. Для чего я просматривала все эти видео? Зачем я вообще нашла видео Терезы Одом? Зачем я его искала?» — рассказала она.

Бэсфорд не ответил на комментарии Памфри, характеризующие эту беседу. На следующий день Памфри отказалась от своей отставки. Вместо этого она подала жалобу на информаторов, но позже отказалась и от нее.

По ее словам, это могло плохо отразиться на представлении ею будущих клиентов на новой государственной должности региональным советникам в первом регионе Флориды в сфере общественной защиты в управлении по уголовным и гражданским конфликтам.

По словам пресс-секретаря, расследование остается открытым.

«Будут ли когда-либо возбуждены уголовные дела, я не знаю, — сказала Памфри. — Я не тешу себя надеждой».

Девять истцов по федеральному иску и десятки других продолжают жить с затянувшимися последствиями их арестов, в некоторых случаях это тюремное заключение.

«Одна из вещей, о которой, как правило, каждый из них спрашивал меня: «Что случится с Заком Вестером после всего этого?» — рассказала Мэттокс о своих клиентах. — Они звонят мне не с вопросом «Какую сумму компенсации я получу?», а с вопросом «Что они сделают с Заком Вестером за то, что он сделал с нами?»

Они хотят убедиться, что он больше не будет работать в правоохранительных органах и не сможет сотворить такое с кем-то еще. Недавно поданный федеральный иск требует возмещения ущерба на сумму свыше 75 000 долл. США, а также возможного судебного запрета и утверждает, что Бенефилд и другие пострадали «от сильных душевных страданий, боли и страданий, потери способности наслаждаться жизнью, смущения, унижения, потери репутации, потери возможности трудоустройства, потери заработной платы и потери других вознаграждений».

«Люди все еще переживают последствия. Не то чтобы это было просто стерто, — сказала Памфри. — Снятые обвинения все равно остаются в записях о судимости человека. И хотя обвинения были сняты, из-за этого дела люди сидели в тюрьме по шесть месяцев без возможности выйти под залог. Или есть люди, которые должны потратить свои деньги на оплату надзора; им приходится оплачивать собственный анализ мочи; они потратили время на общественных работах; они заплатили стоимость облигации — в районе 1500 долларов. …Ты не вернешься обратно на шесть месяцев своей жизни. Или ты не вернешь работу, которую потерял, потому что сидел в тюрьме неделю, прежде чем твоя подруга могла найти деньги на внесение залога».

Например, соистец Бенефилда, Даррелл Уоткинс, был арестован и обвинен в совершении тяжкого преступления, после того как Уестер заявил, что в марте 2018 года нашел в его машине 26,4 г метамфетамина. Он был освобожден после внесения залога в размере 5100 долларов, но всего четыре дня спустя снова был арестован другим сотрудником по имени, указанному в иске как Тревор Ли (с Вестером в качестве резервного), который якобы снова нашел в его машине метамфетамин.

В разгар налогового сезона Уоткинс потерял шесть дней работы в службе подготовки налоговых органов, и его работа была сокращена на год. Его имя и обвинения были в местных новостях, что, согласно иску, «создало огромные препятствия для его перспектив трудоустройства».

У многих из ранее арестованных Вестером были обвинения в наркотиках, что усиливало последствия ареста и, вероятно, снизило их шансы на доверие к офицеру.

«Это маленький город, это маленькое сообщество, — сказала Памфри, приступая к работе. — У меня было несколько имен, которые появлялись в моих делах, и я их знала. И когда ты видишь эти имена, ты сразу видишь и репутацию и думаешь: я знаю, что он виновен».

Она сказала, что сборная статистика осуждений, которая рассылается избирателям на открытках, побуждает прокуроров добиваться заключения сделок о признании вины, вместо того чтобы игнорировать случаи, когда не хватает доказательств.