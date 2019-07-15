Сирия, 15 июля. Гумконвой с продовольствием от Красного Полумесяца прибыл в Даръа. Несколько человек бежали из зоны контроля SDF**** в Дейр-эз-Зоре, чтобы присоединиться к союзникам САА. Самолет США был замечен в районе границы Турции и САР в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают вести огонь по позициям исламистов в западной части Алеппо; приняли в свои ряды несколько человек, бежавших из зоны контроля SDF, в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство»1: подозревается в совершении вылазки в пригороде Ракки.

Курды: перебросили дополнительные силы к границе с Турцией в Хасаке.

Соединенные Штаты: провели разведывательные вылеты вблизи сирийско-турецкой границы в Хасаке.

Провинция Алеппо

Не прекращаются перестрелки на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и исламистов вооруженной оппозиции. Согласно информации военного источника в сети Twitter (thiqanewsagency), правительственные подразделения, базирующиеся в районе лагеря «Хандарат», нанесли удары по оборонительным сооружениям радикалов в районе населенного пункта Хрейтан. Кроме того, под огнем сил Башара Асада вновь оказались огневые позиции исламистов вблизи Аль-Эйса и Халсы, передает новостной портал Masar Press Agency. Напомним, обстрелы со стороны САА были спровоцированы ударами джихадистов по одному из жилых районов Алеппо, которые привели к гибели пяти гражданских лиц.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационный портал Orient-News сообщает о том, что несколько молодых людей, ранее проживавших в контролируемых «Демократическими силами Сирии» (SDF) районах, пересекли Евфрат, чтобы присоединиться к проасадовским отрядам народного ополчения в районе города Абу-Кемаль на юго-востоке региона. Как известно, причиной бегства многих сирийцев с территорий, оккупированных курдами, является принудительная мобилизация, проводимая SDF незаконно. Ситуация еще более обострилась после того, как «демократические силы» объявили о введении уголовного преследования за уклонение от службы в рядах группировки. Беглецы будут отбывать срок в виде лишения свободы от трех до шести месяцев.

Провинция Даръа

Официальный Twitter-канал (SYRedCrescent) движения Сирийского арабского Красного Полумесяца, сообщает о том, что в Даръа прибыл очередной гуманитарный конвой в составе 27 грузовиков с шестью тысячами продовольственных наборов. Поддержку в формировании груза также отказала гуманитарная организация Всемирная продовольственная программа. Гумпомощь была доставлена в южные пригороды административного центра провинции и распределена среди нуждающихся. Напомним, данные территории перешли под контроль Сирийской арабской армии (САА) в результате масштабной военной операции под названием «Базальт», длившейся с июня по конец июля 2018 года. Как известно, благодаря содействию российского Центра по примирению враждующих сторон многие населенные пункты перешли под контроль правительственных подразделений без боя, ввиду того что оккупировавшие их боевики согласились на мирное урегулирование конфликта с властями САР.

Провинция Ракка

В окрестных районах административного центра региона продолжаются вылазки неизвестных. Как передает агентство новостей Al Manar News, три человека получили ранения в результате взрыва бомбы, заложенной на обочине дороги в деревне Аль-Калата в северном пригороде Ракки, еще двое пострадали после детонации ручной гранаты. Личность налетчиков установлена не была, однако местные активисты полагают, что атака была совершена членами подпольных ячеек «Исламского государства», которые также подозреваются в организации взрыва у города Айн-Исса в северной части провинции, прогремевшего ранее.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (EuphratesPost) сообщает о том, что курды направили еще одну партию подкреплений на север Хасаки. Конвой «Демократических сил Сирии» (SDF) прибыл к городу Рас Аль-Айн, расположенному на границе с турецкой провинцией Шанлыурфа. Поводом к этому послужила передислокация дополнительных сил Турции к окраинам Сирии. Напомним, ранее Анкара не раз заявляла о готовности приступить к операции по зачистке северных районов САР к востоку от Евфрата от радикальных курдских формирований, сотрудничающих с Рабочей партией Курдистана (РПК).

Между тем американский самолет был замечен в районе города Камышлы в северной части региона. Согласно информации Twitter-канала (RojavaNetwork), ВВС США преследовали цель проведения разведывательной операции в приграничной зоне.

1 Организация запрещена на территории РФ.