Вайкуле объяснила отказ выступать в Крыму

Рига, 15 июля. Популярная певица Лайма Вайкуле объяснила свой отказ выступать в Крыму законами Латвии, об этом певица заявила в интервью на Youtube-канале «А поговорить?».

Известная в России певица латвийского происхождения оказалась в центре скандала в 2018 году после провокационного заявления. В беседе с украинскими журналистами в Одессе Вайкуле заявила, что не поедет выступать в Крым «ни за какой гонорар». Свой отказ она объяснила тем, что якобы «европейцам это запрещено». Певице напомнили, что полуостров регулярно посещают европейские политики и бизнесмены.

В интервью Вайкуле объяснила отказ от поездок в Крым требованиями законов Латвии. По словам певицы, существует закон, запрещающий гражданам Латвии ездить в Крым, пишет «Царьград».

«У нас закон такой, можно открыть интернет и прочесть… Поэтому у нас нет вопросов: закон — значит закон», — заявила Вайкуле.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 96% крымчан. Однако Киев до сих пор не признал результаты волеизъявления жителей полуострова и считает Крым территорией Украины. Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что вопрос Крыма «закрыт навсегда», Крым является полноправным регионом России.

Ранее Вайкуле рассказала о причине конфликта с российским музыкальным продюсером Игорем Крутым. По словам исполнительницы, ссора произошла после того, как вместо основанного Игорем Крутым конкурса «Новая волна» в латвийской Юрмале создали фестиваль «Лайма Рандеву».