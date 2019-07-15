Москалькова напомнила об условиях освобождения украинских моряков

Киев, 15 июля. Россия готова освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков, если Киев возьмет на себя обязательство по обеспечению их участия в судебном процессе. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Я хочу напомнить, что РФ направила ноту Украине о том, что она готова освободить моряков, когда будет обеспечено их участие в уголовном процессе, и вернуть плавательные средства, если они будут сохранены как доказательства», — пояснила Москалькова.

15 июля Татьяна Москалькова прибыла в Киев, чтобы поддержать главу портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на судебном заседании, которое состоялось в Подольском районном суде украинской столицы.

Напомним, 25 ноября 2018 года два артиллерийских катера и рейдовый буксир из состава Военно-морских сил Украины вошли в территориальные воды России, нарушив государственную границу России. Украинские военные судна осуществляли опасные маневры, а их экипажи не подчинялись законным требованиям сотрудников пограничной службы ФСБ. Позднее три украинских судна и члены их экипажей были задержаны в районе Керченского пролива, передает РИА Новости. Украинским морякам предъявлено обвинение за незаконное пересечение государственной границы РФ.

В конце июня 2019 года МИД России направил властям Украины ноту, в которой была изложена возможность освобождения украинских моряков с учетом соблюдения российского законодательства.