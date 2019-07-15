Пучков назвал «безмозглыми подростками» Соболь и Ко после скандала в МГИКе

Так называемых «независимых кандидатов», которые устроили скандал из встречи с главой Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым, нельзя считать политиками — это просто компания неумных подростков, занимающихся самопиаром, считает писатель и видеоблогер Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Ранее стало известно, что не допущенные к выборам из-за многочисленных нарушений оппозиционные кандидаты отказались от «кулуарной встречи» с главой Мосгоризбиркома. Валентин Горбунов не позволил себя шантажировать и отклонил предложение устроить из встречи коллективный балаган с участием так называемых либеральных СМИ, в том числе признанных иноагентами.

В ответ кандидаты под предводительством соратницы скандального блогера Алексея Навального, юриста так называемого ФБК Любови Соболь, устроили скандал в коридоре, а затем демонстративно покинули здание Мосгоризбиркома.

Ничего удивительного, что оппозиция как обычно предпочла диалогу скандал, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей Дмитрий Пучков

«Им нужен именно балаган, а не решение проблем в конструктивном ключе, — уверен писатель. — Балаган, «трагедия», поломанные руки, визги, задержания — вот, что им надо, а никак не конструктив. Все остальное им просто ни к чему. Нормальными политическим мероприятиями им заниматься неинтересно. Только балаган, только истерика. А главная их цель — приведение к власти каких-то требуемых ими людей, так что ничего нового тут нет».

В подтверждение своих слов Пучков напомнил, что Соболь и Ко отказались в суде доказывать подлинность собранных ими подписей, поскольку прекрасно знают: невозможно доказать то, чего нет, и о том, что оппозиция «рисует автографы», знает вся Москва.

Наблюдатели отметили, что так называемые «независимые кандидаты», стремясь к скандалу, откровенно давили на Мосгоризбирком, о чем ранее заявлял Валентин Горбунов. Именно с этим связано навязчивое желание Соболь и другого «независимого кандидата» Ильи Яшина обязательно протащить на закрытую встречу представителей либеральных СМИ, в том числе иноагентов — «МБХ-Медиа» и «Настоящее время».

За нейтральную и относительно взвешенную позицию от соратников Навального досталось даже либеральному «Эху Москвы» и его бессменному руководителю Алексею Венедиктову, возглавляющему общественный штаб наблюдения за выборами, не выявивший серьезных нарушений.

Сам Венедиктов попытался сделать хорошую мину при плохой игре и заявил, что результат от встречи Горбунова с оппозиционными депутатами не очень большой, но есть.

«По словам Ильи Яшина (а часть депутатов все-таки переговорила с Горбуновым), достигнута договоренность о присутствии членов Мосгоризбиркома на итоговых заседаниях окружных комиссий. Часть же депутатов отказалась от встречи, желая встречаться лишь совместно и в присутствии прессы», — признал главред «Эха Москвы».

Желание оппозиции устраивать скандалы исключительно в присутствии близких по духу либеральных СМИ не удивляет Дмитрия Пучкова.

«Этим товарищам из либеральных СМИ — всяко лыко в строку, — говорит писатель. — Наводнение — они тут как тут, пожар — они снова тут как тут, какие-то массовые беспорядки — и снова они. И лозунг у них один: «Путин должен уйти».

Пучков напомнил, что президента РФ Владимира Путина по результатам последних выборов поддерживает абсолютное большинство россиян, но, видимо, для либералов — это не аргумент.

«По сути, их главная цель — устроить государственный переворот, ничего другое их не интересует, — говорит собеседник ФАН. — Ничего другого я ни от наших либералов, ни от либеральных СМИ просто не слышал».

Писатель подчеркнул, что встреча с представителями Мосгоризбиркома оппозиции изначально была не нужна, поскольку они прекрасно знали, что подписи у них нарисованы, и ловить на самом деле нечего. Последователи Навального в очередной раз просто пытаются дестабилизировать обстановку и попиарить незаконный митинг, говорит собеседник ФАН.

Пучкова особенно позабавило, что Илья Яшин очень оскорбился, что глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов отказался пожать ему руку. И это при том, что сам Яшин уже которую неделю травит Горбунова всеми возможными способами.

«Для Яшина подобные выходки —абсолютно нормальное поведение. И он, и вся эта компания — они никакие не политики —это безмозглые подростки, которые лезут во власть с указанными выше целями», — подчеркнул Дмитрий «Гоблин» Пучков».

Напомним, в воскресенье в центре Москвы прошла несогласованная акция с требованием допустить до выборов в Мосгордуму так называемых «независимых кандидатов». Сначала полиция не вмешивалась в происходящее, но, когда участники акции начали массово нарушать общественный порядок, прошли задержания.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что в настоящее время в регистрации отказано девяти кандидатам. Он уточнил, что получивших официальный отказ нет кандидатов, участвовавших в акции 14 июля.