Китайские СМИ рассказали о «самом ужасном оружии России»

Пекин, 15 июля. Тяжелая огнеметная система ТОС-1А является «самым ужасным оружием России», которое значительно повысило эффективность российской армии, сообщает китайское издание SINA.

Издание отмечает, что ТОС-1А поступила на вооружение в российскую армию около 10 лет назад. Главной задачей разработчиков системы было сократить потери и повысить эффективность в уличных боях. В условиях ограниченного места проведения операции и при наличии прочных оборонительных сооружений обычные танки оказываются малоэффективными. Однако ТОС-1А эту проблему решила.

Система ТОС-1А передвигается на шасси и обладает высокой обороноспособностью и мобильностью. На ходовой части системы установлены 30 ракетных пусковых установок, дальность стрельбы которых составляет 12 километров, а радиус поражения — 100–200 метров. Все имеющиеся запасы ТОС-1А может залпом выстрелить за семь секунд.

Издание отмечает, что ТОС-1А находятся на вооружении не только российской армии, но и поставляются в Сирию и Ирак. По мнению китайских СМИ, технические характеристики системы ТОС-1А будут оставаться непревзойденными на протяжении еще многих лет.

Ранее стали известны характеристики первого ударного беспилотника «Луч». Как сообщало Федеральное агентство новостей, дрон впервые был представлен широкой общественности на десятом Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2011. Летательный аппарат создан на базе легкомоторного самолета «Сигма-5» и выполнен по двухбалочной схеме с толкающим воздушным винтом.