Турчинов похвастал, что Украина может уничтожить Крымский мост за несколько минут

Киев, 15 июля. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов пригрозил уничтожить за несколько минут Крымский мост созданными на Украине крылатыми ракетами «Нептун».

Турчинов заявил, что для защиты от России в Черном и Азовском морях украинская сторона смогла бы оперативно провести работу по модернизации ракетных комплексов С-125 и разработать собственные крылатые ракеты.

Как утверждает Турчинов, «Нептун» якобы может уничтожить российские военные корабли любого класса в портах их базирования в Черном и Азовском морях, а также «в течение нескольких минут снести» Крымский мост.

Украинские чиновники уже не первый раз пытаются похвастаться своим вооружением, которое, как отмечают многие эксперты, уже давно пора отправить на покой.

Российские представители неоднократно комментировали с сарказмом «угрозы» Киева. Так, член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что столкновение на море с ВМФ России закончится разгромом ВМСУ. Бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев в свою очередь подчеркнул, что военно-морские силы Украины, в состав которых входит всего несколько кораблей, не смогут «напугать» Россию, поскольку Киев не сможет оказать ни военного, ни психологического воздействия на российский флот.