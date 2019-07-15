Кому нужны террористы и какие страны их поддерживают

Бороться с боевиками сложно не потому, что они как-то по особенному воюют. Хоть панацеи от смертников-одиночек пока не существует, спецслужбы более менее научились бороться с этой угрозой. Дело даже не столько в экстремистской идеологии, о которой тоже немало рассказано самыми разными экспертами по всему миру.

Просто террористы нужны некоторым государствам.

Соединенные Штаты

Российский МИД много раз сообщал об эвакуации военнослужащими армии США боевиков «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ). И наоборот, о переброске головорезов в Афганистан из Сирии и Ирака.

Напомню, в прошлом году министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи со своим португальским коллегой Аугушту Сантушем Силвой в Лиссабоне прямо заявил, что «Исламское государство» рассматривается американцами как оправдание своего военного присутствия в Сирии и чуть ли не как союзник в борьбе против сирийского режима».

«То есть главная задача сейчас — опять сменить режим, а не победить ИГ»1, — сказал дипломат.

Были даже случаи, когда сирийские солдаты начинали одерживать верх над боевиками, но вмешивалась американская авиация. И нет чтобы помочь сирийцам добить, казалось бы, общего врага. Американские ВВС обстреливали позиции сирийской армии, щедро даря террористам возможность перевести дух и перегруппироваться.

Саудовская Аравия

Не только крупнейшее государство на Аравийском полуострове, но и неформальный лидер мусульманского мира, который официально проводит политику утверждения вероучения ваххабизма. И экспортирует эту идеологию по всему миру, тратя на это миллиарды долларов.

Множество улик в Сирии, Афганистане и других странах, а также несметное количество докладов, заявлений официальных лиц и экспертных комментариев подтверждают то, что королевство годами поддерживает террористические группировки и радикальные организации на Ближнем Востоке, а также в России, Европе и США.

Один из способов финансирования боевиков — расчетная система «Хавала», неподконтрольная госорганам. В этом процессе участвуют благотворительные фонды, банки, различные религиозные организации. Суть системы проста — человек обращается в контору и вносит деньги. Ему сообщают пароль, назвав который, он или кто-то, кому он сообщит этот пароль, может получить сумму в другом месте за вычетом небольшой комиссии. Своего рода Western Union для бедных. При этом саудовские олигархи и политики разводят руками, мол, они знать не знают, куда идет удерживаемый из их средств процент.

А еще установлено, что большая часть экстремистской литературы печатается и распространяется фондами, связанными с Саудовской Аравией. Для России это особенно актуально. Так «Книга единобожия», написанная Мухаммадом ибн Абдул Вахабом (основатель ваххабизма — идеологии, которая, как я уже писал, принята в Саудовской Аравии в качестве государственной) признана в нашей стране экстремистской литературой.

«Заключения экспертов подтвердили, что в исследуемом материале содержатся положения, прямо направленные на возбуждение в обществе религиозной нетерпимости и вражды», — рассказали в прокуратуре.

И это лишь один из тысяч примеров того, как Эр-Рияд сеет семена религиозной ненависти, из которых произрастают войны и теракты.

Пакистан

Как и Саудовская Аравия и США, эта страна активно борется с террористами на своей территории, публично осуждая экстремистов и даже пытаясь перевоспитать их в специальных лагерях. Но при необходимости власти Пакистана не брезгуют услугами боевиков. О чем постоянно твердят в соседней Индии, но, такое впечатление, что никто не хочет замечать очевидное.

Напомню, в конце февраля после кровавого теракта в индийской части Кашмира ВВС Индии нанесли сокрушительный удар по лагерю террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад», расположенному в пакистанском городе Балакот. Организация действует на территории штата Джамму и Кашмир.

А ее лидер Масуд Азхар недавно был внесен Совбезом ООН в список международных террористов. Даже Китай — главный союзник Пакистана — был вынужден присоединиться к многолетним требованиям Индии признать бандита бандитом.

Только вдумайтесь, все эти годы Азхар поддерживался Пакистанской межведомственной разведкой (Inter-Services Intelligence. ISI). И все молчали, как молчат сегодня, когда поддерживаются сирийские экстремисты из группировок, не признанных единогласно террористическими. О том, что ISI готовила смертников из «Джаиш-е-Мухаммад» неоднократно признавал сам экс-президент Пакистана Первез Мушарраф.

Существует еще одна террористическая организация, связанная с ISI — «Лашкаре-Тайба» (запрещена в РФ), основанная 20 лет назад в Афганистане при финансовой поддержке лидера «Аль-Каиды»1 Усамы бен Ладена. На счету группировки множество терактов в Индии. Один из самых известных — атака на Мумбаи в 2008 году, в результате которой погибли 195 человек, и еще 300 получили ранения.

«Межведомственная разведка готовила террористов из «Лашкар-э-Тайба», — рассказал в одном из интервью Мушарраф. — И борьба будет продолжаться до тех пор, пока мы не решим главный вопрос - спор о принадлежности региона Кашмир».

При этом один из основателей «Лашкаре-Тайба» 69-летний Хафиз Мухаммад Саид чувствует себя в Пакистане вполне неплохо. Живет, работает. Хоть Исламабад и объявил вне закона группировку вместе с ее подразделениями (последние прикрыли лишь в прошлом году), Саид легко обошел запрет, поменяв названия организаций. Тактика не новая — также несколько раз поступила «Аль-Каида» (запрещена в РФ) в Сирии.

Таким образом, не совсем понятно, как именно страны, заинтересованные в тотальном искоренении терроризма, могут воздействовать на государства, с которыми их связывают глобальные экономические проекты, дипломатические и политические связи, военный паритет, в конце концов.

1 Организация запрещена на территории РФ.