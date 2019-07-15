Режиссер рассказал, кто помог Яковлевой победить рак

Москва, 15 июля. Режиссер Николай Лебедев рассказал, как актриса Александра Яковлева остановила рак. Он назвал артистку женщиной с «мощным стержнем».

Звезда советскоих фильмов «Чародеи», «Человек c бульвара Капуцинов» в последние годы пережила сильные потрясения. Она ушла из профессии и лечилась от рака груди. Врачи считали, что ей остались считанные месяцы.

Но крепкой духом Яковлевой удалось побороть болезнь на последней, четвертой стадии. Врачи не скрывали, что метастазы пошли в мозг, но актриса не сдавалась.

«Александра — человек очень сильный, с мощным стержнем. Она сумела повернуть течение болезни вспять», — сказал друг Яковлевой Лебедев, его цитирует KP.ru.

У Яковлевой появилось желание жить и выходить на сцену, ей активно помогает фонд Мироновых. Она даже сыграла в спектакле «Две женщины и лейтенант», сказал режиссер.

По словам Николая Лебедева, две кошки артистки загадочным образом почувствовали, что она больна, и «лечили» ее. Они ложились на больное место и помогали актрисе справляться с раком. Потом оба домашних питомца скоропостижно умерли. Многие считают, что они помогли Яковлевой преодолеть болезнь.