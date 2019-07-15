Пушилин заявил об активизации спецслужб Украины в Донбассе

Донецк, 15 июля. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин потребовал усилить работу силовых структур ДНР в связи с активизацией украинских спецслужб в Донбассе. С таким заявлением он обратился к силовым ведомствам республики в ходе рабочего совещания.

Пушилин отметил, что украинская сторона активизировалась на всей линии соприкосновения: обстрелы приняли систематический характер, значительно активизировалась работа спецслужб Украины.

По словам главы ДНР, больше всего его беспокоит активизация спецслужб, поскольку большая часть жителей ДНР «фактически живет мирной жизнью, рассматривая ограничения, обусловленные военной необходимостью, в качестве бытовых неудобств и считая их излишней предосторожностью».

Пушили предположил что украинские спецслужбы могут задействовать все доступные способы ведения войны для достижения поставленных целей.

«С учетом озвученного, закономерен вывод о необходимости усиления работы правоохранительных органов в сфере противодействия попыткам украинских спецслужб дестабилизировать ситуацию внутри республики, — отметил Пушилин. — В связи с этим полагаю важным обеспечить высокую степень координации взаимодействия между УНМ, МГБ, МВД и Генеральной прокуратурой».

Напомним, после государственного переворота на Украине Донецк и Луганск, отказавшись подчиняться новому руководству, объявили о своей независимости. В ответ Киев начал вести военную операцию против республик Донбасса. Урегулировать внутриукраинский конфликт пытаются на разных международных площадках, в том числе в Минске. Тем не менее между сторонами продолжаются перестрелки, несмотря на подписанные соглашения о перемирии.